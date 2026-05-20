Іран офіційно оголосить винагороду за вбивство Трампа і Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Парламент Ірану збирається проголосувати за законопроєкт, який передбачає винагороду в розмірі 50 мільйонів євро за вбивство президента США Дональда Трампа, прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та командувача Центрального командування Збройних сил США Бреда Купера.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Законопроєкт під назвою «Взаємні дії військових та сил безпеки Ісламської Республіки» представлено як акт «відплати» за смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Ініціативу оголосив Ібрагім Азізі, голова Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану, в ефірі державного телебачення.

«Це наше право. Так само, як наш імам був загиблий мучеником, президент Сполучених Штатів має бути покараний кожним мусульманином чи вільною людиною», — заявив він.

Махмуд Набавіан, іранський шиїтський священнослужитель та член парламенту, підтвердив заяву Азізі щодо майбутнього голосування.

Набавіан додав, що надходили погрози на адресу нового верховного лідера, аятоли Моджтаби Хаменеї, та попередив, що реакція Ірану на таке вбивство буде «руйнівною».

Раніше іранська група «Кровний завіт» зібрала 40 мільйонів доларів, щоб запропонувати винагороду за голову Трампа після червневого бомбардування трьох ядерних об’єктів. Американський аналітичний центр «Інститут досліджень ЗМІ Близького Сходу» (MEMRI) повідомив, що «Кровний завіт» діє «під егідою іранського режиму».

Д-р Даніель Коен, науковий співробітник Міжнародного інституту боротьби з тероризмом (ІКТ), зазначив, що цей потенційний крок, ймовірно, є перекрученням програми винагород Державного департаменту США, де люди отримують фінансову винагороду за надання інформації про розшукуваних терористів.

«Я думаю, що це радше психологічна операція проти керівництва, нічого більше», — прокоментував Коен.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що відклав запланований військовий удар по Ірану після звернень лідерів Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ, які попросили дати шанс для переговорів.

Згодом американський президент оголосив дедлайн для Ірану, щоб завершити переговори.

Тегеран, зі свого боку, звинуватив Трампа у бажанні відновити війну та пригрозив відповісти на будь-які удари атаками за межами Близького Сходу.

