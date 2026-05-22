Сибіга заявив про переломний момент війни і закликав НАТО посилити внесок в оборону України

Андрій Сибіга заявив, що у війні настає переломний момент, а Україна вже є не лише отримувачем допомоги, а й партнером, який посилює безпеку союзників.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформальної зустрічі Ради Україна–НАТО на рівні глав МЗС заявив, що у війні настає переломний момент.

За його словами, Україна вже не лише просить партнерів про допомогу, а сама є важливим учасником європейської безпеки.

Сибіга наголосив, що Україна “тримає лінію”, а людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою. Він також підкреслив, що тиск на Москву зростає.

Очільник МЗС закликав країни НАТО активніше інвестувати в оборону України, назвавши це внеском у майбутній мир. За його словами, для досягнення миру потрібні три ключові елементи: дипломатія, тиск і сила.

Переговори з РФ: що кажуть у Європі

У Європі тим часом тривають дискусії щодо можливої прямої участі у переговорах із Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше допускав можливість контактів із Путіним, а голова МЗС ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Європа повинна мати місце за столом переговорів.

Водночас у ЄС ставляться до подібних ініціатив обережно. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять роль Європи в мирному процесі пізніше цього місяця.

Також Сибіга повідомив, що Україна продовжує наполягати на вступі до ЄС як на ключовій гарантії безпеки перед будь-якими мирними домовленостями з Росією. Київ, за його словами, орієнтується на підписання угоди про членство 2027 року.

