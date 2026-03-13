ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

“Потрійна поразка Москви”: Макрон жорстко розкритикував Росію за зрив миру в Україні

Президент Франції заявив, що нинішня динаміка війни в Україні свідчить про нищівну потрійну поразку Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував Російську Федерацію за небажання сприяти мирному процесу в Україні. Він наголосив, що агресор зазнає нищівного провалу відразу на трьох фронтах, попри спроби відвернути увагу світу новими конфліктами.

Про це Макрон заявив під час пресконференції із президентом України в Парижі у п’ятницю, 13 березня.

Ілюзія перепочинку та лицемірство РФ

За словами французького лідера, динаміка подій на світовій арені чітко демонструє стратегічну, економічну та моральну поразку Москви. Він відзначив, що Кремль марно сподівається знайти порятунок у нових глобальних кризах.

«Можливо, Росія думає, що війна в Ірані дає їй певну передишку, але вона помиляється. Також дуже дивно, що Росія закликає до перемир’я на Близькому Сході, при цьому вона вже рік вперто відмовляється дотримуватись перемир’я в Україні, попри всі зусилля президента Трампа та інших щодо цього», — заявив Макрон.

Відхилення мирних ініціатив

Макрон також згадав про рішення Генеральної Асамблеї ООН від 24 лютого, яка ухвалила резолюцію на підтримку тривалого миру в Україні. Цей документ містив заклик до негайного, беззастережного та повного припинення вогню, проте був категорично відкинутий російською стороною.

Президент Франції підкреслив, що Росія ніде у світі не відстоює справжній мир. Як доказ цього він нагадав міжнародній спільноті, що Москва залишається головним стратегічним союзником авторитарного режиму в Тегерані.

Нагадаємо, Макрон спрогнозував, скільки може тривати війна в Ірані. Президент Франції вважає, що цей конфлікт на Близькому Сході не завершиться найближчим часом.

Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie