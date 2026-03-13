- Дата публікації
“Потрійна поразка Москви”: Макрон жорстко розкритикував Росію за зрив миру в Україні
Президент Франції заявив, що нинішня динаміка війни в Україні свідчить про нищівну потрійну поразку Росії.
Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував Російську Федерацію за небажання сприяти мирному процесу в Україні. Він наголосив, що агресор зазнає нищівного провалу відразу на трьох фронтах, попри спроби відвернути увагу світу новими конфліктами.
Про це Макрон заявив під час пресконференції із президентом України в Парижі у п’ятницю, 13 березня.
Ілюзія перепочинку та лицемірство РФ
За словами французького лідера, динаміка подій на світовій арені чітко демонструє стратегічну, економічну та моральну поразку Москви. Він відзначив, що Кремль марно сподівається знайти порятунок у нових глобальних кризах.
«Можливо, Росія думає, що війна в Ірані дає їй певну передишку, але вона помиляється. Також дуже дивно, що Росія закликає до перемир’я на Близькому Сході, при цьому вона вже рік вперто відмовляється дотримуватись перемир’я в Україні, попри всі зусилля президента Трампа та інших щодо цього», — заявив Макрон.
Відхилення мирних ініціатив
Макрон також згадав про рішення Генеральної Асамблеї ООН від 24 лютого, яка ухвалила резолюцію на підтримку тривалого миру в Україні. Цей документ містив заклик до негайного, беззастережного та повного припинення вогню, проте був категорично відкинутий російською стороною.
Президент Франції підкреслив, що Росія ніде у світі не відстоює справжній мир. Як доказ цього він нагадав міжнародній спільноті, що Москва залишається головним стратегічним союзником авторитарного режиму в Тегерані.
Нагадаємо, Макрон спрогнозував, скільки може тривати війна в Ірані. Президент Франції вважає, що цей конфлікт на Близькому Сході не завершиться найближчим часом.