“Потрійна поразка Москви”: Макрон жорстко розкритикував Росію за зрив миру в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував Російську Федерацію за небажання сприяти мирному процесу в Україні. Він наголосив, що агресор зазнає нищівного провалу відразу на трьох фронтах, попри спроби відвернути увагу світу новими конфліктами.

Про це Макрон заявив під час пресконференції із президентом України в Парижі у п’ятницю, 13 березня.

Ілюзія перепочинку та лицемірство РФ

За словами французького лідера, динаміка подій на світовій арені чітко демонструє стратегічну, економічну та моральну поразку Москви. Він відзначив, що Кремль марно сподівається знайти порятунок у нових глобальних кризах.

«Можливо, Росія думає, що війна в Ірані дає їй певну передишку, але вона помиляється. Також дуже дивно, що Росія закликає до перемир’я на Близькому Сході, при цьому вона вже рік вперто відмовляється дотримуватись перемир’я в Україні, попри всі зусилля президента Трампа та інших щодо цього», — заявив Макрон.

Відхилення мирних ініціатив

Макрон також згадав про рішення Генеральної Асамблеї ООН від 24 лютого, яка ухвалила резолюцію на підтримку тривалого миру в Україні. Цей документ містив заклик до негайного, беззастережного та повного припинення вогню, проте був категорично відкинутий російською стороною.

Президент Франції підкреслив, що Росія ніде у світі не відстоює справжній мир. Як доказ цього він нагадав міжнародній спільноті, що Москва залишається головним стратегічним союзником авторитарного режиму в Тегерані.

Нагадаємо, Макрон спрогнозував, скільки може тривати війна в Ірані. Президент Франції вважає, що цей конфлікт на Близькому Сході не завершиться найближчим часом.