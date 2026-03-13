Скандал через фото клієнтки Monobank: адвокати дівчини висунули вимоги Гороховському

monobank / © ТСН.ua

Навколо співзасновника Monobank Олега Гороховського та АТ «Універсал Банк» розгортається юридичний конфлікт. Приводом стала публікація банкіром фотографії 19-річної клієнтки Карини Кольб, зробленої під час процедури відеоверифікації. Адвокатське об’єднання Addati Group, яке представляє інтереси дівчини, заявило про підготовку досудових вимог.

Про це йдется у повідомленні об’єднання Addati Group.

Чого вимагають адвокати

Юристи прагнуть врегулювати спір щодо порушення прав клієнтки та висунули низку умов:

Публічні вибачення: Гороховський має особисто та публічно перепросити за поширення фото.

Спростування інформації: офіційне визнання неправомірності дій.

Грошова компенсація: виплата за завдану моральну шкоду.

Розблокування коштів: відновлення доступу до банківського рахунку дівчини.

За словами представників Addati Group, інцидент мав серйозні наслідки для дівчини. Через сильний психологічний тиск та публічний розголос стан здоров’я Карини погіршився, що змусило її звернутися по медичну допомогу. Юристи наголошують, що вже сформували необхідну доказову базу для захисту інтересів клієнтки.

«У разі відмови від досудового врегулювання спору і продовження комунікації в тому стилі, який ми спостерігали всі ці дні, ми залишаємо за собою право звернутися до суду та інших передбачених законом інституцій для захисту прав нашої клієнтки», — підкреслили в адвокатському об’єднанні.

Скандал із Monobank та Гороховським - що відомо

Ця історія почалася з того, що співзасновник Monobank Олег Гороховський виклав у мережу скриншот відеоверифікації 19-річної клієнтки. Причиною став прапор на фоні, який банкір сприйняв за російський, через що рахунок дівчини заблокували.

Героїня знімка, Карина Кольб, публічно відреагувала на інцидент, назвавши звинувачення несправедливими, а хвилю гейту на свою адресу — безпідставною.

Через оприлюднення персональних даних дівчини Національний банк України вже розпочав перевірку дій Олега Гороховського.

ТСН.ua розшукав цю дівчину та поспілкувався з нею і дізнався нові факти про її родину та життя.

Згодом Олег Гороховський прокоментував скандал із публікацією даних клієнтки та визнав помилку.