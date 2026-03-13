Скандал из-за фото клиентки Monobank: адвокаты девушки выдвинули требования Гороховскому

monobank / © ТСН.ua

Вокруг соучредителя Monobank Олега Гороховского и АО «Универсал Банк» разворачивается юридический конфликт. Поводом стала публикация банкиром фотографии 19-летней клиентки Карины Кольб, сделанной в ходе видеоверификации. Адвокатское объединение Addati Group, представляющее интересы девушки, заявило о подготовке досудебных требований.

Об этом идет речь в сообщении объединения Addati Group.

Чего требуют адвокаты

Юристы стремятся урегулировать спор о нарушении прав клиентки и выдвинули ряд условий:

Публичные извинения: Гороховский должен лично и публично извиниться за распространение фото.

Опровержение информации: официальное признание неправомерности действий.

Денежная компенсация: выплата за причиненный моральный ущерб.

Разблокировка средств: восстановление доступа к банковскому счету девушки.

По словам представителей Addati Group, инцидент имел серьезные последствия для девушки. Из-за сильного психологического давления и публичной огласки состояние здоровья Карины ухудшилось, что заставило ее обратиться за помощью. Юристы отмечают, что уже сформировали необходимую доказательную базу для защиты интересов клиентки.

«В случае отказа от досудебного урегулирования спора и продолжения коммуникации в том стиле, который мы наблюдали все эти дни, мы оставляем за собой право обратиться в суд и другие предусмотренные законом учреждения для защиты прав нашей клиентки», — подчеркнули в адвокатском объединении.

Скандал с Monobank и Гороховским - что известно

Эта история началась с того, что соучредитель Monobank Олег Гороховский выложил в сеть скриншот видеоверификации 19-летней клиентки. Причиной стал флаг на фоне, который банкир принял за российский, из-за чего счет девушки заблокировали.

Героиня снимка, Карина Кольб, публично отреагировала на инцидент, назвав обвинения несправедливыми, а волну гейта в свой адрес безосновательной.

Из-за обнародования персональных данных девушки Национальный банк Украины уже приступил к проверке действий Олега Гороховского.

ТСН.ua разыскал эту девушку и пообщался с ней и узнал новые факты о ее семье и жизни.

Впоследствии Олег Гороховский прокомментировал скандал с публикацией данных клиентки и признал ошибку.