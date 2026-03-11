НБУ отреагировал на скандал с фото клиентки Monobank: что требует

НБУ / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

Национальный банк Украины начал проверку действий соучредителя проекта Monobank Олега Гороховского относительно обнародования данных клиентки. Регулятор направил в банк запрос с требованием объяснить обстоятельства распространения информации, которая может представлять банковскую тайну.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос Экономической правды.

Суть проверки от НБУ

Поводом для действий по надзору стала публикация Гороховского, в которой он распространил фото клиентки и обвинил ее в пророссийских взглядах. НБУ изучает, была ли эта информация получена во время идентификации или верификации личности.

«Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений по поводу обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну», — отметил НБУ в ответе на запрос.

Нацбанк сможет дать правовую оценку инциденту только после получения официальных разъяснений от банка и детальной проверки фактов. Пока регулятор воздерживается от дополнительных комментариев, ссылаясь на конфиденциальность надзорной информации. В случае подтверждения нарушений к банку могут быть применены меры воздействия.

«В случае установления во время надзорных действий нарушения банком требований законодательства или нормативно-правовых актов Национального банка регулятор может применить предусмотренные законом меры влияния к банку», — отметили в НБУ.

В частности, НБУ сослался на постановление №346, которое определяет перечень санкций и механизмов реагирования на нарушения со стороны банковских учреждений.

Что известно о скандале вокруг сообщения Гороховского в Threads

Напомним, Monobank заблокировал счет клиентки, которая проходила видеоверификацию на фоне российского флага. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, который опубликовал сообщение с фото клиентки. Служба поддержки дала принципиальный ответ на обращение девушки, подчеркнув, что наличие символики и поддержка страны-агрессора недопустимы.

Впоследствии оказалось, что этой клиенткой является Карина Кольб. Она отреагировала на инцидент и заявила, что ее несправедливо обвинили в пророссийских взглядах. Клиентка Monobank сообщила о безосновательном хейте из-за ошибки с флагом, который оказался словенским, а не российским.

«Сначала я обратилась к Monobank по поводу того, что мне заблокировали карту. Я была не дома и даже не обратила внимания на то, что висит на стене. После этого я увидела, что "прославилась" на весь Интернет — на меня свалилось много хейта», — рассказала девушка.

Она подчеркнула свою проукраинскую позицию и рассказала, что вся ее семья защищает Украину на передовой. Девушка возмущена действиями Олега Гороховского, который обнародовал ее данные без проверки фактов.

Кроме того, ТСН.ua разыскал эту девушку и пообщался с ней. По ее словам, во время видеоидентификации она сидела так, что ее голова закрыла герб Словении на флаге, потому якобы и возник ряд претензий к ней.