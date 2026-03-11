Скандал с Monobank: девушка с триколором попала в больницу, а учительница рассказала о ее семье

После скандала с триколором и Monobank Карина Кольб собирается обращаться в суд

Стали известны новые подробности громкого скандала, который приобрел большой резонанс после того, как соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал в соцсети фото клиентки Карины Кольб (она проходила видеоидентификацию) на фоне флага, похожего на российский.

«Обратилась клиентка на видеоверификацию по вопросу, почему заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немыта…» — прокомментировал ситуацию Олег Гороховский.

Счет клиентки был заблокирован, но позже Карина Кольб в соцсети сообщила, что это был якобы флаг Словении.

Скандал с Monobank: что рассказала Карина Кольб, которая сделала селфи на фоне триколора

ТСН.ua разыскал эту женщину и пообщался с ней. На наши вопросы она ответила коротко. По ее словам, во время видеоидентификации она сидела так, что ее голова закрыла герб Словении, потому и якобы возник ряд претензий к ней.

«Я не знаю, буду подавать в суд, у меня после этого начались проблемы со здоровьем. Я очень перенервничала, у меня была паника, я попала в больницу. Мне очень плохо, мне сказали, что нервничать не надо», — сказала Карина Кольб в комментарии для ТСН.ua.

Также она добавила, что является дочерью военнослужащего, который был ранен и работает в тылу.

В то же время на предложение ТСН.ua отправить фото того же флага на стене, из-за которого возник скандал, она ничего не ответила.

Отец — военный: что известно о семье Карины Кольб

Как выяснил ТСН.ua, до полномасштабного вторжения Карина Кольб проживала в Чугуевском районе Харьковской области, она несколько лет назад окончила местную школу, где и ее, и ее семью хорошо помнят.

Директор школы Татьяна Билык в комментарии для ТСН.ua рассказала, что в свое время преподавала в классе Карины историю.

«Карина сейчас находится в Европе. Это хорошая девушка, которая росла в неполной семье. Где-то до седьмого класса у нее была другая фамилия. Отчим по фамилии Кольб удочерил девушку и усыновил ее брата. Он с 2014 года защищал Украину, имеет несколько ранений, сейчас служит на Харьковщине. Я думаю, что там в крови этих детей есть ненависть к России из-за ранения отца, из-за того, что погибли многие побратимы отца. Эта семья очень многое пережила. Он с первого дня полномасштабного вторжения пошел на защиту Украины. Его семья очень давно уехала в Германию, а он остался здесь. Воевал на Донецком и Харьковском направлениях. Карина очень любит и уважает его. Я обязательно напишу этому ребенку, чтобы поддержать ее. Советую всем посмотреть на то, сколько триколоров есть в мире. Не только в России», — эмоционально говорит Татьяна Билык.

Карина Кольб с отцом. Фото: страница Карины Кольб в соцсети.

И добавляет: «О Карине могу сказать, что это очень хороший ребенок. Создавалось впечатление, что во время учебы ей не хватало душевного тепла — приходила в школу и обнималась, все рассказывала. Меньшие ее братья ходят в школу. Я 37 лет работаю в этой школе — была учителем начальных классов, заместителем директора, преподавала у нее историю».

Татьяна Билык также добавила, что настолько озабочена дальнейшей судьбой бывшей ученицы, что в ближайшее время составит характеристику на нее для обнародования в СМИ.

Жизнь до скандала с Monobank: чем делилась Карина Кольб в соцсетях

На своих страницах в соцсетях Карина Кольб публиковала много селфи, в том числе и шутливых. Среди ее сообщений есть посты в защиту животных, кроме того, она своими репостами помогала в поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, один из ее репостов посвященный мужчине, который был в российском плену, мечтал съесть настоящее яблоко, но по возвращении домой, к сожалению, умер. А 3 января 2026 Карина опубликовала такой пост: «Мой 2026 будет лучшим годом в жизни».

Один из репостов Карины Кольб в 2025 году. Фото: страница Карины Кольб в соцсети.

Украинский военный и активист Сергей Гнездилов, сейчас поддерживающий связь с Кариной Кольб, в комментарии для ТСН.ua отметил, что уже есть адвокат, которая готова оказывать юридическую помощь.

«Вопрос даже не в этой ситуации, а в том, что каждый из нас, в том числе и я, может проснуться в одно утро и окажется, что, например, Гороховскому, не понравилась моя лысина и он это выложит», — говорит Гнездилов.

И добавляет следующие подробности: «Во время разговора Карины с Monobank ей было сообщено, что видеоидентификация состоялась и решение о том, будет ли разблокированн счет будет принято в течение суток. Она положила трубку. Утром узнала, что стала популярной».

Как известно, мнения тысяч украинцев, прокомментировавших эту тему, кардинально разделились. Одни уверены, что речь все-таки идет о российском триколоре, другие предполагают, что это может быть действительно флаг Словении, а девушка не задумалась о том, что во время видеоидентификации закрыла важную часть флага головой.

Пытаясь подробнее разобраться в ситуации с флагом, ТСН.ua обратился к послу Словении в Украине Матее Превольшек с вопросом о том, действительно ли на фото изображен флаг этой страны или какой-нибудь другой. Аналогичный вопрос мы задали руководительнице одной из крупнейших украинских организаций в Словении Галине Маловшек. В случае предоставления ими ответов, ТСН.ua опубликует их позиции.

Что говорят в Monobank

В свою очередь, в Monobank сегодня, 11 марта, на предложение прокомментировать обновленную информацию, пока воздержались от комментариев на эту тему.

Накануне Олег Гороховский в соцсети написал следующее: «Обожаю жанр «не все так однозначно». Вижу сообщения некоторых «озабоченных» граждан о защите персональных данных на фото с флагом. Отвечаю: у поклонников российского мира не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать ни одной защиты данных коллаборантам. Любите россию — обходите нас десятым путем. PS у нее на фото «флаг расеи».

Напомним, ранее сообщалось о том, что клиентку украинского банка заблокировали из-за попытки верификации на фоне флага РФ. Соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал о своем видении ситуации.