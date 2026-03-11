Скандал з Monobank: дівчина із триколором потрапила до лікарні, а вчителька розповіла про її родину

Після скандалу з триколором та Monobank Карина Кольб збирається звертатися до суду

Стали відомі нові подробиці гучного скандалу, який набув шаленого резонансу після того, як співзасновник Monobank Олег Гороховський оприлюднив у соцмережі фото клієнтки Карини Кольб (вона проходила відеоідентифікацію) на фоні прапору, схожого на російський.

«Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…» — прокоментував ситуацію Олег Гороховський.

Рахунок клієнтки був заблокований, але пізніше Карина Кольб у соцмережі повідомила, що це був начебто прапор Словенії.

Скандал з Monobank: що розповіла Карина Кольб, яка зробила селфі на фоні триколору

ТСН.ua розшукав цю жінку та поспілкувався з нею. На наші питання вона відповіла коротко. За її словами, під час відеоідентифікації вона сиділа так, що її голова закрила герб Словенії, тому і начебто виникла низка претензій до неї.

«Я не знаю, буду подавати до суду, у мене після цього почались проблеми зі здоров’ям. Я дуже перенервувала, у мене була паніка, я потрапила до лікарні. Мені дуже погано, мені сказали, що нервувати не треба», — сказала Карина Кольб у коментарі для ТСН.ua.

Також вона додала, що є донькою військовослужбовця, який був пораненим і наразі працює у тилу.

Водночас на пропозицію ТСН.ua надіслати фото того самого прапора на стіні, через який виник скандал, вона нічого не відповіла.

Батько — військовий: що відомо про родину Карини Кольб

Як з’ясував ТСН.ua, до повномасштабного вторгнення Карина Кольб мешкала у Чугуївському районі на Харківщині, вона декілька років тому закінчила місцеву школу, де і її, і її родину добре пам’ятають.

Директорка школи Тетяна Білик у коментарі для ТСН.ua розповіла, що свого часу викладала у класі Карини історію.

«Карина зараз перебуває в Європі. Це непогана дівчина, яка росла у неповній родині. Десь до сьомого класу вона мала інше прізвище. Вітчим на прізвище Кольб удочерив дівчину та всиновив її брата. Він з 2014 року захищав Україну, має декілька поранень, зараз служить на Харківщині. Я думаю, що там у крові цих дітей є ненависть до Росії через поранення батька, через те, що загинуло багато батькових побратимів. Ця родина дуже багато пережила. Він від самого першого дня повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Його родина дуже давно виїхала до Німеччини, а він залишився тут. Воював на Донецькому та Харківському напрямках. Карина дуже любить і поважає його. Я обов’язково напишу цій дитині, щоб підтримати її. Раджу всім подивитись на те, скільки триколорів є у світі. Не тільки у Росії», — емоційно каже Тетяна Білик.

Карина Кольб з батьком. Фото: сторінка Карини Кольб у соцмережі.

Та додає: «Про Карину можу сказати, що це дуже добра дитина. Складалося враження, що під час навчання їй не вистачало душевного тепла — приходила до школи та обіймалася, все розповідала. Менші її брати ходять до школи. Я 37 років працюю у цій школі — була вчителем початкових класів, заступником директора, викладала у неї історію».

Тетяна Білик також додала, що настільки переймається подальшою долею колишньої учениці, що найближчим часом складе характеристику на неї для оприлюднення у ЗМІ.

Життя до скандалу з Monobank: чим ділилась Карина Кольб у соцмережах

На своїх сторінках у соцмережах Карина Кольб публіковала багато селфі, зокрема і жартівливих. Серед її дописів є пости на захист тварин, крім того, вона своїми репостами допомагала у пошуку зниклих безвісти українських військовослужбовців, один з її репостів присвячений чоловікові, який був у російському полоні, мріяв з’їсти справжнє яблуко, але після повернення додому, на жаль, помер. А 3 січня 2026 року Карина зробила такий допис: «Мій 2026 буде найкращим роком у житті».

Один з репостів Карини Кольб у 2025 році. Фото: сторінка Карини Кольб в соцмережі.

Український військовий та активіст Сергій Гнезділов, який зараз підтримує зв’язок з Кариною Кольб, у коментарі для ТСН.ua зазначив, що вже є адвокатка, яка готова надавати юридичну допомогу.

«Питання навіть не у цій ситуації, а в тому, що кожен із нас, зокрема і я, може прокинутись одного ранку і виявиться, що, наприклад, Гороховському, не сподобалась моя лисина і він це виклав», — каже Гнезділов.

Та додає такі подробиці: «Під час розмови Карини з Monobank їй було повідомлено, що відеоідентифікація відбулася і рішення про те, чи буде розблокований рахунок буде ухвалено протягом доби. Вона поклала слухавку. Вранці дізналась, що стала популярною».

Як відомо, думки тисяч українців, які прокоментували цю тему, кардинально розділились. Одні впевнені, що йдеться все ж таки про російський триколор, інші припускають, що це може бути дійсно прапор Словенії, а дівчина не замислилась про те, що під час відеоідентифікації закрила важливу частину прапора головою.

Намагаючись детальніше розібратись у ситуації із прапором, ТСН.ua звернувся до посолки Словенії в Україні Матеї Превольшек з питанням про те, чи дійсно на фото зображено прапор цієї країни чи якийсь інший. Аналогічне питання ми поставили керівниці однієї з найбільших українських організацій у Словенії Галині Маловшек. У разі надання ними відповідей ТСН.ua опублікує їхні позиції.

Що кажуть у Monobank

Своєю чергою, у Monobank сьогодні, 11 березня, на пропозицію прокоментувати оновлену інформацію поки утримались від коментарів на цю тему.

Напередодні Олег Гороховський у соцмережі написав наступне: «Обожнюю жанр «не все так однозначно». Бачу дописи деяких «стурбованих» громадян щодо захисту персональних даних на фото з прапором. Відповідаю: у прихильників російського миру не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам. Любите росію — обходьте нас десятою дорогою. P.S. в неї на фото «флаг расеи».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що клієнтку українського банку заблокували через спробу верифікації на тлі прапора РФ. Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про своє бачення ситуації.



