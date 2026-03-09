ТСН у соціальних мережах

Клієнтку українського банку заблокували через спробу верифікації на тлі прапора РФ: у Мережі не стримують жартів

Олег Гороховський розповів про клієнтку, якій закрили доступ до банку через прапор Росії.

Телефон

Телефон / © Pixabay

Український онлайн-банк Monobank заблокував рахунок клієнтки, яка намагалася пройти процедуру відеоверифікації на тлі російського прапора.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Threads.

За його словами, клієнтка звернулася до служби підтримки з питанням про причини блокування її картки. Відповідь банку була іронічною, проте принциповою.

«Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…» — прокоментував ситуацію Олег Гороховський.

На опублікованому фото видно дівчину, позаду якої на стіні висить прапор країни-агресора. Саме наявність ворожої символіки під час офіційної процедури ідентифікації клієнта стала причиною негайної реакції банку.

Допис у соцмережах. Фото користувачки заблюрено / © Скріншот

Допис у соцмережах. Фото користувачки заблюрено / © Скріншот

У коментарях користувачі іронічно відреагували на цю ситуацію. Чимало людей висміяло цей інцидент:

Реакція на допис у соцмережах / © Скріншот

Реакція на допис у соцмережах / © Скріншот

Деякі користувачі порадили застосувати для «клієнтки» особливий дизайн картки:

Реакція на допис у соцмережах / © скриншот

Реакція на допис у соцмережах / © скриншот

А інші порівняли цю ситуацію з кадром з фільму «Безславні виродки»:

Реакція на допис у соцмережі / © скриншот

Реакція на допис у соцмережі / © скриншот

Частина користувачів усе ж мала інші думки стосовно допису Олега Гороховського. Наприклад, що цей прапор може бути зовісм не російський:

Реакція на допис у соцмережах / © скриншот

Реакція на допис у соцмережах / © скриншот

Нагадаємо, раніше користувачі застосунку повідомляли про неможливість здійснювати базові операції. У Monobank уже взялися до виправлення несправностей.

