- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1153
- Час на прочитання
- 1 хв
Клієнтку українського банку заблокували через спробу верифікації на тлі прапора РФ: у Мережі не стримують жартів
Олег Гороховський розповів про клієнтку, якій закрили доступ до банку через прапор Росії.
Український онлайн-банк Monobank заблокував рахунок клієнтки, яка намагалася пройти процедуру відеоверифікації на тлі російського прапора.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Threads.
За його словами, клієнтка звернулася до служби підтримки з питанням про причини блокування її картки. Відповідь банку була іронічною, проте принциповою.
«Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…» — прокоментував ситуацію Олег Гороховський.
На опублікованому фото видно дівчину, позаду якої на стіні висить прапор країни-агресора. Саме наявність ворожої символіки під час офіційної процедури ідентифікації клієнта стала причиною негайної реакції банку.
У коментарях користувачі іронічно відреагували на цю ситуацію. Чимало людей висміяло цей інцидент:
Деякі користувачі порадили застосувати для «клієнтки» особливий дизайн картки:
А інші порівняли цю ситуацію з кадром з фільму «Безславні виродки»:
Частина користувачів усе ж мала інші думки стосовно допису Олега Гороховського. Наприклад, що цей прапор може бути зовісм не російський:
Нагадаємо, раніше користувачі застосунку повідомляли про неможливість здійснювати базові операції. У Monobank уже взялися до виправлення несправностей.