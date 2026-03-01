- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Масовий збій у Monobank 1 березня: що відомо
У роботі застосунку Monobank стався збій, який вплинув на основні операції.
Користувачі застосунку повідомляють про неможливість здійснювати базові операції. У Monobank вже взялися за виправлення неполадок.
Зокрема, не працюють перекази з картки на картку та за реквізитами, поповненням мобільного.
У Monobank підтвердили наявність проблеми і повідомили, що вже лагодять технічні складнощі.
Нагадаємо, співласник «Монобанку» Олег Гороховський повідомляв, що хакери намагалися атакувати банк. Тоді він коротко відповів, що їм нічого не вдалося.