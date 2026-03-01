Масовий збій у Monobank 1 березня: що відомо

Користувачі Monobank скаржаться на проблеми з переказами / © ТСН.ua

Користувачі застосунку повідомляють про неможливість здійснювати базові операції. У Monobank вже взялися за виправлення неполадок.

Зокрема, не працюють перекази з картки на картку та за реквізитами, поповненням мобільного.

У Monobank підтвердили наявність проблеми і повідомили, що вже лагодять технічні складнощі.

Нагадаємо, співласник «Монобанку» Олег Гороховський повідомляв, що хакери намагалися атакувати банк. Тоді він коротко відповів, що їм нічого не вдалося.