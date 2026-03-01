ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
381
Время на прочтение
1 мин

Массовый сбой в Monobank 1 марта: что известно

В работе приложения Monobank произошел сбой, повлиявший на основные операции.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Пользователи Monobank жалуются на проблемы с пересказами

Пользователи Monobank жалуются на проблемы с пересказами / © ТСН.ua

Пользователи приложения сообщают о невозможности совершать базовые операции. В Monobank уже взялись за устранение неполадок.

В частности, не работают переводы с карты на карту и по реквизитам, пополнением мобильного.

В Monobank подтвердили наличие проблемы и сообщили, что уже чинят технические сложности.

Напомним, совладелец «Монобанка» Олег Гороховский сообщал, что хакеры пытались атаковать банк. Тогда он кратко ответил, что им ничего не удалось.

Дата публикации
Количество просмотров
381
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie