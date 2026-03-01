- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 381
- Время на прочтение
- 1 мин
Массовый сбой в Monobank 1 марта: что известно
В работе приложения Monobank произошел сбой, повлиявший на основные операции.
Пользователи приложения сообщают о невозможности совершать базовые операции. В Monobank уже взялись за устранение неполадок.
В частности, не работают переводы с карты на карту и по реквизитам, пополнением мобильного.
В Monobank подтвердили наличие проблемы и сообщили, что уже чинят технические сложности.
Напомним, совладелец «Монобанка» Олег Гороховский сообщал, что хакеры пытались атаковать банк. Тогда он кратко ответил, что им ничего не удалось.