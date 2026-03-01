Массовый сбой в Monobank 1 марта: что известно

Пользователи Monobank жалуются на проблемы с пересказами / © ТСН.ua

Пользователи приложения сообщают о невозможности совершать базовые операции. В Monobank уже взялись за устранение неполадок.

В частности, не работают переводы с карты на карту и по реквизитам, пополнением мобильного.

В Monobank подтвердили наличие проблемы и сообщили, что уже чинят технические сложности.

Напомним, совладелец «Монобанка» Олег Гороховский сообщал, что хакеры пытались атаковать банк. Тогда он кратко ответил, что им ничего не удалось.