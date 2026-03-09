- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 622
- Час на прочитання
- 3 хв
Графіки відключення світла 10 березня: де та коли не буде електроенергії
Графіки відключень світла в Україні 10 березня — актуальна інформація по областях.
В Україні знову запровадять графіки відключення світла 10 березня. Хоч у деяких регіонах ситуація з електроенергією покращилась, проте в низці інших областей діятимуть обмеження споживання.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго», місцеві обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві
У Києві працює розгалужена система з 60 груп. Наразі відомо про наступні графіки відключення:
Група 1: Відключень немає
Група 2: Відключень немає
Група 3: Відключень немає
Група 4: 17:00-19:00
Група 5: Відключень немає
Група 6: 17:00-20:00
Група 7: Відключень немає
Група 8: 19:00-22:00
Група 9: Відключень немає
Група 10: 20:00-22:00
Група 11: Відключень немає
Група 12: Відключень немає
Група 13: Відключень немає
Група 14: Відключень немає
Група 15: Відключень немає
Група 16: 17:00-19:00
Група 17: Відключень немає
Група 18: 17:00-20:00
Група 19: Відключень немає
Група 20: 19:00-22:00
Група 21: Відключень немає
Група 22: 20:00-22:00
Група 23: Відключень немає
Група 24: Відключень немає
Група 25: Відключень немає
Група 26: 14:00-17:30
Група 27: 08:00-10:30
Група 28: 08:00-12:00, 15:30-19:00
Група 29: 10:30-14:00
Група 30: 17:30-20:30
Група 31: Відключень немає
Група 32: 19:00-22:00
Група 33: Відключень немає
Група 34: 20:30-22:00
Група 35: 12:00-15:30
Група 36: Відключень немає
Група 37: Відключень немає
Група 38: 14:00-17:30
Група 39: Відключень немає
Група 40: 15:30-19:00
Група 41: 08:00-10:30
Група 42: 17:30-20:30
Група 43: 08:00-12:00
Група 44: 19:00-22:00
Група 45: 10:30-14:00
Група 46: 20:30-22:00
Група 47: 12:00-15:30
Група 48: Відключень немає
Група 49: Відключень немає
Група 50: Відключень немає
Група 51: Відключень немає
Група 52: 17:00-19:00
Група 53: Відключень немає
Група 54: 17:00-20:00
Група 55: Відключень немає
Група 56: 19:00-22:00
Група 57: Відключень немає
Група 58: 20:00-22:00
Група 59: Відключень немає
Група 60: Відключень немає
Графік відключення світла в Київській області
На Київщині запровадять наступні графіки:
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині застосують наступні графіки відключення:
Графік відключення світла у Вінницькій області
На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:
Графік відключення світла в Сумській області
У вівторок, 10 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».
Графік відключення світла в Запорізькій області
У вівторок, 10 березня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 18:00 — 23:00
1.2: 09:00 — 14:00
2.1: 07:30 — 09:30
2.2: 13:30 — 18:30
3.1: 18:00 — 22:30
3.2: 18:00 — 22:30
4.1: 13:30 — 18:30
4.2: 22:30 — 24:00
5.1: 09:00 — 14:00
6.1: 14:30 — 18:30
6.2: 07:30 — 09:30
Графік відключення світла в Полтавській області
У Полтавській області 10 березня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.
Графік відключення світла в Черкаській області
По Черкаській області 10 березня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
2.1: 21:00 — 22:00
2.2: 17:00 — 19:00
3.2: 21:00 — 22:00
4.1: 19:00 — 21:00
5.1: 17:00 — 19:00
6.2: 19:00 — 21:00
Графік відключення світла в Чернігівській області
За командою НЕК «Укренерго», 10 березня діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ):
Графік відключення світла в Кіровоградській області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 10.03.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 14-16
Черга 1.2: 14-16
Черга 2.1: 10-12, 18-20
Черга 2.2: 10-12, 18-20
Черга 3.1: 18-20
Черга 3.2: 15-16, 22-24
Черга 4.1: 08-10, 16-18
Черга 4.2: 08-10, 20-22
Черга 5.1: 12-14, 20-22
Черга 5.2: 12-14, 20-22
Черга 6.1: 16-18
Черга 6.2: 16-18
Графік відключення світла у Миколаївській області
НЕК «Укренерго» планує застосувати ГПВ у вівторок, 10 березня, з 17:00 до 22:00.
В розрізі підчерг прогноз виглядає так:
1.2 — 18:00 — 21:30;
2.2 — 16:30 — 18:00;
3.1 — 18:00 — 21:30;
4.1 — 21:30 — 22:30;
5.2 — 21:30 — 22:30;
6.2 — 16:30 — 18:00.
Графік відключення світла у Хмельницькій області
У вівторок, 10 березня за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Хмельниччині діятимуть:
Графік відключення світла у Житомирській області
Завтра, 10 березня, згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго» на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
Де не відключатимуть світло
Відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях наразі не заплановано.
Відключення світла — останні новини
Нагадаємо, в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області.
Раніше повідомлялося, що для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.
У вівторок, 10 березня, в низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Також ми писали, що в Україні після ударів РФ застостовуються аварійні відключення.
Раніше йшлося про те, що в Україні планують не застосовувати графіки відключень для споживачів на лініях, де працює власна або розподілена генерація.