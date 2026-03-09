ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
622
Час на прочитання
3 хв

Графіки відключення світла 10 березня: де та коли не буде електроенергії

Графіки відключень світла в Україні 10 березня — актуальна інформація по областях.

Графіки відключення світла

Графіки відключення світла

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні знову запровадять графіки відключення світла 10 березня. Хоч у деяких регіонах ситуація з електроенергією покращилась, проте в низці інших областей діятимуть обмеження споживання.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго», місцеві обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві

У Києві працює розгалужена система з 60 груп. Наразі відомо про наступні графіки відключення:

Група 1: Відключень немає

Група 2: Відключень немає

Група 3: Відключень немає

Група 4: 17:00-19:00

Група 5: Відключень немає

Група 6: 17:00-20:00

Група 7: Відключень немає

Група 8: 19:00-22:00

Група 9: Відключень немає

Група 10: 20:00-22:00

Група 11: Відключень немає

Група 12: Відключень немає

Група 13: Відключень немає

Група 14: Відключень немає

Група 15: Відключень немає

Група 16: 17:00-19:00

Група 17: Відключень немає

Група 18: 17:00-20:00

Група 19: Відключень немає

Група 20: 19:00-22:00

Група 21: Відключень немає

Група 22: 20:00-22:00

Група 23: Відключень немає

Група 24: Відключень немає

Група 25: Відключень немає

Група 26: 14:00-17:30

Група 27: 08:00-10:30

Група 28: 08:00-12:00, 15:30-19:00

Група 29: 10:30-14:00

Група 30: 17:30-20:30

Група 31: Відключень немає

Група 32: 19:00-22:00

Група 33: Відключень немає

Група 34: 20:30-22:00

Група 35: 12:00-15:30

Група 36: Відключень немає

Група 37: Відключень немає

Група 38: 14:00-17:30

Група 39: Відключень немає

Група 40: 15:30-19:00

Група 41: 08:00-10:30

Група 42: 17:30-20:30

Група 43: 08:00-12:00

Група 44: 19:00-22:00

Група 45: 10:30-14:00

Група 46: 20:30-22:00

Група 47: 12:00-15:30

Група 48: Відключень немає

Група 49: Відключень немає

Група 50: Відключень немає

Група 51: Відключень немає

Група 52: 17:00-19:00

Група 53: Відключень немає

Група 54: 17:00-20:00

Група 55: Відключень немає

Група 56: 19:00-22:00

Група 57: Відключень немає

Група 58: 20:00-22:00

Група 59: Відключень немає

Група 60: Відключень немає

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині запровадять наступні графіки:

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині застосують наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:

Графік відключення світла у Вінницькій області / © скриншот

Графік відключення світла у Вінницькій області / © скриншот

Графік відключення світла в Сумській області

У вівторок, 10 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Запорізькій області

У вівторок, 10 березня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 18:00 — 23:00

1.2: 09:00 — 14:00

2.1: 07:30 — 09:30

2.2: 13:30 — 18:30

3.1: 18:00 — 22:30

3.2: 18:00 — 22:30

4.1: 13:30 — 18:30

4.2: 22:30 — 24:00

5.1: 09:00 — 14:00

6.1: 14:30 — 18:30

6.2: 07:30 — 09:30

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 10 березня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Черкаській області

По Черкаській області 10 березня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

2.1: 21:00 — 22:00

2.2: 17:00 — 19:00

3.2: 21:00 — 22:00

4.1: 19:00 — 21:00

5.1: 17:00 — 19:00

6.2: 19:00 — 21:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК «Укренерго», 10 березня діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ):

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 10.03.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 14-16

Черга 1.2: 14-16

Черга 2.1: 10-12, 18-20

Черга 2.2: 10-12, 18-20

Черга 3.1: 18-20

Черга 3.2: 15-16, 22-24

Черга 4.1: 08-10, 16-18

Черга 4.2: 08-10, 20-22

Черга 5.1: 12-14, 20-22

Черга 5.2: 12-14, 20-22

Черга 6.1: 16-18

Черга 6.2: 16-18

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла у Миколаївській області

НЕК «Укренерго» планує застосувати ГПВ у вівторок, 10 березня, з 17:00 до 22:00.

В розрізі підчерг прогноз виглядає так:

1.2 — 18:00 — 21:30;

2.2 — 16:30 — 18:00;

3.1 — 18:00 — 21:30;

4.1 — 21:30 — 22:30;

5.2 — 21:30 — 22:30;

6.2 — 16:30 — 18:00.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У вівторок, 10 березня за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Хмельниччині діятимуть:

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла у Житомирській області

Завтра, 10 березня, згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго» на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

Графік відключення світла у Житомирській області

Де не відключатимуть світло

Відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях наразі не заплановано.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області.

Раніше повідомлялося, що для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.

У вівторок, 10 березня, в низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Також ми писали, що в Україні після ударів РФ застостовуються аварійні відключення.

Раніше йшлося про те, що в Україні планують не застосовувати графіки відключень для споживачів на лініях, де працює власна або розподілена генерація.

