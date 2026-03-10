Чи можуть Угорщину вигнати з Євросоюзу: експертка дала пояснення

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз не може виключити Угорщину зі свого складу, оскільки відповідного механізму в європейському законодавстві не існує.

Про це в інтерв’ю Radio NV розповіла експертка Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.

«Прямо вигнати Орбана вони не можуть, бо це все-таки дійсно країна ЄС. І вже певні санкції всередині самого Євросоюзу проти Угорщини за те, що Орбан не проводить реформи, не виконує певні зобов’язання перед Брюсселем, діють», — зазначила вона.

Реклама

За словами експертки, наразі частину фінансових коштів ЄС для Угорщини заморожено. Водночас лідер угорської опозиції Петер Мадьяр обіцяє домогтися їх розблокування у разі перемоги на виборах.

Шимкевич наголосила, що Європейський Союз не підтримує політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, однак не має юридичних інструментів для виключення країни з об’єднання.

«ЄС не стоїть на боці Орбана, він є для них тригером. Але вигнати Угорщину з ЄС не можуть, бо такого механізму немає», — пояснила експертка.

Вона також нагадала, що в європейських інституціях уже кілька років обговорюють зміну системи голосування для ухвалення важливих рішень.

Реклама

Йдеться, зокрема, про надання допомоги, запровадження санкцій чи відкриття переговорів про вступ до ЄС. Розглядається можливість ухвалення таких рішень більшістю голосів, а не одностайно.

На думку Шимкевич, для України це могло б бути вигідним, адже наразі складно прогнозувати політику Будапешта у разі зміни влади.

«Євросоюз — просто величезна бюрократична машина. Вона працює, але працює дуже повільно», — зазначила експертка.

Вона додала, що дискусії щодо змін у процедурі голосування тривають від 2023–2024 років, однак цей процес ще далекий від завершення.

Реклама

Також, за її словами, серед європейських політичних еліт є чимало прихильників Орбана, зокрема в Німеччині, Австрії та серед деяких політичних партій у Нідерландах.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час сесії парламенту заявив, що Україна має існувати для захисту угорців від Росії.

Ми раніше інформували, що Угорщина закликає Європейський Союз скасувати заборону на імпорт російських нафти й газу.