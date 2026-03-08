Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші "Ощадбанку": реакція МЗС України

Петер Сіярто / © Associated Press

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто озвучив дивні підозри щодо транспортування українськими інкасаторами через територію цієї країни готівкових коштів у доларах та євро. При цьому він знову не назвав вагомих причин для нахабного викрадення двох інкасаторських машин «Ощадбанку».

У своєму дописі у Facebook головний угорський дипломат виявив повну відірваність від реальності, задаючи безглузді запитання.

На справедливі звинувачення свого українського колеги Андрія Сибіги у викраденні готівкових коштів, які перевозили інкасатори державного «Ощадбанку» з Австрії в Україну, Сіярто почав цікавитися, чому готівку перевозять автомобілями через Угорщину.

Очільник МЗС Угорщини лицемірно вдав необізнаність про відсутність повітряного сполучення з Україною, яке раніше використовували для завезення обігових валютних коштів для українських банків.

«Чому українці перевозили в Угорщині 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що вони їх витратили і в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині і в чиїх інтересах?» — написав Петер Сіярто.

Тим самим головний угорський дипломат зайвий раз підтвердив повну безпідставність затримання інкасаторських машин, не назвавши жодної вагомої причини фактичного викрадення грошей.

Натомість Сіярто вкотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».

Речник українського МЗС Георгій Тихий не став пояснювати очевидні речі.

«В Україні ми кажемо: „На злодієві шапка горить“. Це означає, що „нечисте сумління саме викриває себе“. Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності», — написав він у мережі Х, перепостивши безглузді запитання Сіярто.

Затримання інкасаторів в Угорщині: що відомо

Нагадаємо, 5 березня угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два броньовані автомобілі українського «Ощадбанку». В інкасаторських машинах транспортували вантаж особливої цінності — десятки мільйонів у іноземній валюті та значну кількість золотих злитків.

У Національному банку України повідомили, що два автомобілі інкасаторської служби затримали представники правоохоронних органів Угорщини.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це затримання захопленням заручників та частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає впровадження санкцій.

Проте вже ввечері 6 березня стало відомо, що семеро українців повернули додому після затримання в Угорщині.

Тепер державний «Ощадбанк» вимагає повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які були затримані в Угорщині.