Навіщо Орбан загострює конфлікт з Україною: політолог розкрив справжні мотиви Угорщини

Віктор Орбан / © Associated Press

Останні дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана прямо суперечать нормам міжнародного права та спрямовані на свідоме погіршення двосторонніх відносин. Фактично угорський уряд провокує подальше загострення ситуації та посилення напруженості у спілкуванні з Україною.

Про це розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Аналізуючи кроки угорської влади, політолог зазначає, що ситуація вийшла за межі звичайної дипломатичної суперечки. Дії уряду Віктора Орбана виглядають як свідоме оголошення політичної війни, яке супроводжується відверто протиправними вчинками на міжнародній арені.

За словами Фесенка, гостра реакція української сторони була цілком природною, однак стратегічно невигідною.

«Відкрита емоційна перепалка і взаємні звинувачення з боку українського керівництва були помилкою, оскільки така реакція фактично працює в інтересах Орбана. Саме на подібну ескалацію він і розраховує. Тому зараз головне — не піддаватися на цю провокацію», — підкреслив експерт.

Фесенко переконаний, що головна мета угорського прем’єра криється у внутрішній політиці. Орбан особисто зацікавлений у подальшій ескалації та гучному дипломатичному скандалі напередодні виборів в Угорщині. Йому вигідно, щоб Україна відповіла максимально жорсткими та симетричними кроками.

«Наприклад, затриманням угорських громадян або іншими демонстративними діями. Саме таку політичну конфронтацію він і намагається спровокувати, тому Україні не варто робити йому такий подарунок», — підсумував політолог.

Викрадення українців в Угорщині — останні новини

Нагадаємо, 6 березня Угорщина захопила інкасаторів «Ощадбанку«, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота між „Райффайзен Банк Австрія“ та „Ощадбанком“ України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії Будапешта державним тероризмом, рекетом та взяттям заручників.

У МЗС також закликали українців утриматися від візитів до Угорщини. Дипломати попереджають про свавілля місцевої влади.

Згодом стало відомо, що інкасатори вже повернулися в Україну. Семеро працівників банку перебувають у безпеці, однак у важкому емоційному стані; одному з них надали медичну допомогу на кордоні через загострення хронічного захворювання.

У банку зазначили, що триває робота з українськими державними органами та міжнародними партнерами щодо з’ясування обставин затримання, а також повернення інкасаторських автомобілів і цінностей, які вони перевозили.