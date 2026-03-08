Петер Мадяр

У суботу, 7 березня, євродепутат та головний опонент влади, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр повідомив, що, за даними його джерел, декілька тижнів тому до столиці Угорщини прибули агенти Головного управління Генштабу ЗС РФ (раніше ГРУ — ред.). Опозиційний політик стверджує, що російські спецслужби діють під дипломатичним прикриттям.

Про це пише Deutsche Welle.

Основні тези звинувачення

Зовнішнє втручання: Мадяр порівняв ситуацію в Угорщині зі сценаріями, які Росія раніше реалізовувала в Молдові.

Вимога депортації: опозиціонер закликав Віктора Орбана негайно вислати російських агентів з країни та скликати Комітет з національної безпеки.

Бездіяльність уряду: лідер «Тиси» вимагає від влади звіту щодо інформації, отриманої від розвідок країн-союзників, та пояснень, чому на ці «безпрецедентні дії РФ» досі немає реакції.

«Ми вимагаємо негайного припинення зовнішнього втручання у вибори в Угорщині! Безпека та суверенітет країни залежать від передбачуваної політики, а відчайдушні дії Орбана лише послаблюють нас», — наголосив Мадяр.

Політичний контекст

Попри те, що Мадяр виступає за дистанціювання як від Путіна, так і від Києва, він залишається прихильником європейського вектору. Його заклик до виборців 12 квітня був лаконічним: «Хай живе вільна, незалежна, європейська Угорщина! Росіяни, додому!».

Наразі ситуація для чинного уряду є критичною. Станом на середину лютого правоцентристська партія «Тиса» випереджала провладну «ФІДЕС» у більшості соціологічних опитувань.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС Павло Клімкін попереджає: у разі якщо Орбан збереже владу в Угорщині після виборів, він продовжить блокувати фінансову допомогу та вимагати поступок.