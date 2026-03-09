Тімуру Мірошниченку – 40: його дружина з дітьми та батьки зворушливо привітали ведучого з Балі

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_

Український телеведучий Тімур Мірошниченко 9 березня відзначає день народження.

Цьогоріч артист святкує 40-річний ювілей. Хоча сам іменинник перебуває в Україні, його родина нині відпочиває на Балі. Однак навіть тисячі кілометрів не стали перешкодою для теплих привітань. Близькі вирішили зробити для ведучого особливий сюрприз. Вони записали святкове відео просто під час відпочинку.

До привітань долучилися дружина з дітьми, а також батьки телеведучого і його тесть із тещею. У ролику члени родини з’явилися у басейні та звернулися до ювіляра з теплими словами. Вони побажали Мірошниченку всього найкращого та подякували за турботу й любов, яку він щодня дарує близьким.

Особливо зворушливе звернення зробила дружина ведучого — блогерка й адвокатка Інна Мірошниченко. Вона зізналася, що вважає чоловіка справжнім подарунком долі.

Дата публікації 10:37, 09.03.26 Кількість переглядів 25 Родина Тімура Мірошниченка ніжно привітала його з 40-річчям просто з Балі

«Сьогодні нас розділяють тисячі кілометрів. Ми планували в цей день бути разом, але життя вчить нічого не планувати. Знаю, твої мрії і цінності, і що найкращим подарунком для тебе буде усвідомлення, що і я, і діти, і наші батьки зараз відчувають щастя до сліз, вдячність і „ніколи не думали що…“. Ти робиш кожен наш день схожим на казку! Ти чуєш, дбаєш, турбуєшся, щиро любиш! Ти чоловік, батько, син і зять, про якого всі мріють. Люблю тебе так сильно, що не знаю, що побажати. Всі слова розчинилися в повітрі!» — зворушила блогерка.

