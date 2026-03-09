Тимуру Мирошниченко - 40: его жена с детьми и родители трогательно поздравили ведущего с Бали

Тимур Мирошниченко с семьей / © instagram.com/_inna_mi_

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко 9 марта отмечает день рождения.

В этом году артист празднует 40-летний юбилей. Хотя сам именинник находится в Украине, его семья сейчас отдыхает на Бали. Однако даже тысячи километров не стали препятствием для теплых поздравлений. Близкие решили сделать для ведущего особый сюрприз. Они записали праздничное видео прямо во время отдыха.

К поздравлениям присоединились жена с детьми, а также родители телеведущего и его тесть с тещей. В ролике члены семьи появились в бассейне и обратились к юбиляру с теплыми словами. Они пожелали Мирошниченко всего наилучшего и поблагодарили за заботу и любовь, которую он ежедневно дарит близким.

Особенно трогательное обращение сделала жена ведущего — блогер и адвокат Инна Мирошниченко. Она призналась, что считает мужа настоящим подарком судьбы.

Семья Тимура Мирошниченко нежно поздравила его с 40-летием прямо из Бали

«Сегодня нас разделяют тысячи километров. Мы планировали в этот день быть вместе, но жизнь учит ничего не планировать. Знаю, твои мечты и ценности, и что лучшим подарком для тебя будет осознание, что и я, и дети, и наши родители сейчас испытывают счастье до слез, благодарность и „никогда не думали что…“. Ты делаешь каждый наш день похожим на сказку! Ты слышишь, заботишься, беспокоишься, искренне любишь! Ты муж, отец, сын и зять, о котором все мечтают. Люблю тебя так сильно, что не знаю, что пожелать. Все слова растворились в воздухе!» — растрогала блогерша.

