Гламур
2197
1 мин

Дом Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли: певица в этот момент находилась внутри

Огонь по имению артистки открыла женщина, которая осуществила не менее 10 выстрелов.

Валерия Сулима
Рианна

Рианна / © Associated Press

Дом барбадосской певицы Рианны обстреляли.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Произошло это в воскресенье, 8 марта. Речь идет о доме Рианны, который расположен в округе Лос-Анджелес. Огонь открыла женщина, которой ориентировочно 30 лет. Она подъехала к дому исполнительницы на авто и осуществила не менее 10 выстрелов.

Известно, что в стене дома Рианны остались следы от пуль, а также в воротах многочисленные дыры. Более того, на момент стрельбы исполнительница находилась в имении. К счастью, артистка не пострадала.

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Тем временем женщина после стрельбы попыталась скрыться на авто, однако ее задержали полицейские. Они на вертолете заметили похожую машину, которую описывали свидетели. Во время обыска в машине нашли оружие и семь гильз.

Сама же Рианна пока не комментирует инцидент. Также неизвестно, находились ли на тот момент дома ее бойфренд, американский рэпер A$AP Rocky, и трое детей.

Напомним, недавно в резиденции Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа произошла стрельба. Как оказалось, в здании в этот момент находился бизнесмен ливанского происхождения Валид Арфуш. Он уже прокомментировал инцидент.

