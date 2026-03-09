- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1363
- Час на прочитання
- 1 хв
Будинок Ріанни у Лос-Анджелесі обстріляли: співачка в цей момент перебувала всередині
Вогонь по маєтку артистки відкрила жінка, яка здійснила щонайменше 10 пострілів.
Будинок барбадоської співачки Ріанни обстріляли.
Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Сталося це у неділю, 8 березня. Йдеться про будинок Ріанни, що розташований в окрузі Лос-Анджелес. Вогонь відкрила жінка, якій орієнтовно 30 років. Вона під'їхала до будинку виконавиці на авто та здійснила щонайменше 10 пострілів.
Відомо, що в стіні будинку Ріанни залишились слідки від куль, а також у воротах численні дірки. Ба більше, на момент стрілялнини виконавиця перебувала в маєтку. На щастя, артистка не постраждала.
Тим часом жінка після стрілянини спробувала втекти на авто, проте її затримали поліцейські. Вони на вертольоті помітили схожу автівку, яку описували свідки. Під час обшуку в машині знайшли зброю та сім гільз.
Сама ж Ріанна наразі не коментує інцидент. Також невідомо, чи перебували на той момент вдома її бойфренд, американський репер A$AP Rocky, та троє дітей.
Нагадаємо, нещодавно в резиденції Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа сталась стрілянина. Як виявилось, у будівлі в цей момент перебував бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш. Він вже прокоментував інцидент.