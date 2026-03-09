ТСН у соціальних мережах

Будинок Ріанни у Лос-Анджелесі обстріляли: співачка в цей момент перебувала всередині

Вогонь по маєтку артистки відкрила жінка, яка здійснила щонайменше 10 пострілів.

Ріанна

Ріанна / © Associated Press

Будинок барбадоської співачки Ріанни обстріляли.

Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Сталося це у неділю, 8 березня. Йдеться про будинок Ріанни, що розташований в окрузі Лос-Анджелес. Вогонь відкрила жінка, якій орієнтовно 30 років. Вона під'їхала до будинку виконавиці на авто та здійснила щонайменше 10 пострілів.

Відомо, що в стіні будинку Ріанни залишились слідки від куль, а також у воротах численні дірки. Ба більше, на момент стрілялнини виконавиця перебувала в маєтку. На щастя, артистка не постраждала.

Ріанна / © Associated Press

Ріанна / © Associated Press

Тим часом жінка після стрілянини спробувала втекти на авто, проте її затримали поліцейські. Вони на вертольоті помітили схожу автівку, яку описували свідки. Під час обшуку в машині знайшли зброю та сім гільз.

Сама ж Ріанна наразі не коментує інцидент. Також невідомо, чи перебували на той момент вдома її бойфренд, американський репер A$AP Rocky, та троє дітей.

Нагадаємо, нещодавно в резиденції Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа сталась стрілянина. Як виявилось, у будівлі в цей момент перебував бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш. Він вже прокоментував інцидент.

