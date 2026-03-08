Син Наталії Сумської розкрив, де зараз перебуває та чим займається його рідна сестра: "Їй непросто"

Наталія Сумська / © прес-служба каналу "1+1"

Син української акторки Наталії Сумської розкрив, де зараз перебуває та чим займається його рідна сестра.

Артистка має двох дітей – сина В'ячеслава Хостікоєва та доньку Дарину Мамай. В'ячеслав веде публічний спосіб життя. А от Дарина раніше була акторкою дубляжу, але пішла з професії. Хостікоєв в інтерв'ю oboz.ua говорить, що його сестра наразі живе на лівому березі Києва. Вона займається вихованням доньки. Хостікоєв не приховує, що Дарині тяжко. Доньці наразі допомагає зіркова мама.

"Вона певний час працювала в дубляжі, і в неї були справді хороші роботи. Просто життя іноді розставляє свої акценти. Трапляються періоди виснаження, моменти, коли може банально не вистачити внутрішнього ресурсу. І тоді людина ніби відходить убік – так складається. Мені завжди хотілося, щоб вона була щаслива й займалася тим, що приносить їй радість. Зараз виховує доньку. Як усім, їй непросто – особливо в теперішніх реаліях, особливо на лівому березі Києва, де вони з донькою мешкають", - говорить В'ячеслав.

В'ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

Водночас син Наталії Сумської щиро бажає, аби його сестра знайшла в собі сили рухатися вперед і, можливо, повернулася б у професію. В'ячеслав вірить, що цей момент настане. Проте він також розуміє, що все залежить саме від Дарини.

"Я дуже хочу, щоб Даша знайшла в собі сили рухатися вперед, повертатися до своїх мрій. Але зрештою, все залежить від неї самої. Можна створити будь-які умови, допомагати, підтримувати – мама робить усе, що може. Але остаточний імпульс має народитися всередині самої людини. Щиро вірю, що настане момент, коли Дарина відчує, що хоче повернутися – в кар'єру, в наш театральний, серіальний, дубляжний світ", - підсумував Хостікоєв.

Зазначимо, донька Наталії Сумської була акторкою. Проте Дарина пішла з професії після того, як вийшла заміж. У шлюбі вона народила доньку. На жаль, чоловік Дарини помер. Тим часом на плечі Наталії Сумської лягли всі клопоти з утримання доньки та онуки.

