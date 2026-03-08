ТСН у соціальних мережах

Василіса Фролова показала, як у Дубаї відсвяткувала 5-річчя сина: "В армагеддоні між тривогами"

Знаменитість влаштувала синові свято.

Валерія Сулима
Василіса Фролова з сином та чоловіком

Василіса Фролова з сином та чоловіком / © instagram.com/vasyafrolova

Українська телеведуча Василіса Фролова показала, як у Дубаї зустріла 5-річчя сина від чоловіка, продюсера Дмитра Котеленеця.

У сина знаменитості день народження 7 березня. Окрім того, в Родіона цьогоріч ще й ювілей. Хлопчикові виповнюється вже п'ять рочків. День народження сина Василіса Фролова зустрічала в Дубаї, де живе від початку повномасштабної війни в Україні.

Ведуча організувала Родіону свято. Знаменитість покликала друзів синочка, яких частувала смаколиками, замовила торт-іменинника, який був прикрашений зображенням "Людини-павука", зробила імпровізовану фотозону, де вони всі разом робили фото та відео на пам'ять.

Василіса Фролова відсвяткувала день народження сина / © instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова відсвяткувала день народження сина / © instagram.com/vasyafrolova

Знаменитість говорить, що хоч і в Дубаї й погіршилась безпекова ситуація, проте вона вирішила не відкладати на потім день народження сина. Тож, за словами ведучої, свято тривало "між тривогами" та "в суцільному армагеддоні".

"У суцільному армагеддоні між тривогами святкуємо життя. У свої п'ять Родік вже зловив кайф від танцю. Хай так буде завжди", - зазначила знаменитість.

Василіса Фролова відсвяткувала день народження сина / © instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова відсвяткувала день народження сина / © instagram.com/vasyafrolova

Нагадаємо, Василіса Фролова від початку повномасштабної війни перебуває в Дубаї. Проте наприкінці лютого безпекова ситуація в ОАЕ погіршилась через атаку Ірану. Раніше Василіса Фролова розповідала, як чула вибухи та як бачила збиття ракети.

