РФ вже налагодила власне виробництво "Шахедів": події в Ірані майже не вплинуть на війну — оглядач

Росія змогла масштабувати іранські технології безпілотників і перенести їх на власне виробництво, тому події в Ірані не матимуть значного впливу на використання РФ дронів-камікадзе у війні проти України.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, хоча Іран зараз може і не постачати Росії озброєння безпосередньо, він уже передав технології, які Москва активно використовує.

“РФ масштабувала їхні технології у себе та чудово себе почуває з власним виробництвом”, — зазначив експерт.

Зокрема, за його інформацією, безпілотники типу “Шахед” зараз збирають щонайменше на трьох майданчиках у Росії. Йдеться про виробництва в Алабузі та Іжевську, а також ще одну локацію, яка уточнюється — ймовірно, у Москві.

При цьому окремі компоненти для таких безпілотників Росія продовжує отримувати з-за кордону. Зокрема, двигуни закуповують у Китаї. Саме такі двигуни раніше купував і Іран, перш ніж отримати ліцензію на їх виробництво під власною маркою.

Крім того, антени для дронів виготовляють із китайських комплектуючих.

За словами Мирошникова, іранський і російський режими значною мірою тримаються завдяки підтримці Китаю.

“Китайці продають агресорам комплектуючі для зброї на мільярди доларів США”, — зазначив він.

На думку експерта, загострення ситуації в Ірані може бути стратегічною поразкою для Росії, оскільки країни Близького Сходу поступово можуть перейти до сфери впливу США.

Водночас для України ці події не матимуть швидкого впливу на перебіг війни, адже Росія вже освоїла більшість іранських технологій та перенесла їх у власне виробництво.

Нагадаємо, у сюжеті телеканалу Fox News про військову операцію США в Ірані українські дрони-перехоплювачі помилково показали як новітню американську технологію.

Українські дрони на Близькому Сході: що відомо

Україна навчатиме країни Перської затоки збивати іранські дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».

У розмові з Bloomberg він заявляв, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.

Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.