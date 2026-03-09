- Дата публікації
10 березня — яке церковне свято, чому цього дня потрібно бути особливо обережним з чаєм
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 10 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших. Кондрат і Кипріян народилися в добрих та побожних родинах, які виховали їх у християнській вірі. Вони жили в часи, коли християнство ще піддавалось жорстоким переслідуванням, а сповідування віри іноді могло коштувати життя. Незважаючи на загрозу, вони активно проповідували Христове слово, підтримували слабких і нужденних, не боячись відкрито стояти за правду та справедливість.
Їхнє служіння людям і Церкві було помічене й шановане, але водночас воно викликало неприязнь тих, хто не приймав християнства. Разом із ними серед мучеників були й інші ревні християни, які, як і вони, не злякались загрози смерті за віру.
Коли влада почала переслідування християн, Кондрат, Кипріян та їхні сподвижники не відреклися від віри. Їх піддавали тяжким мукам: били, катували, кидали до темниць, але віра їхня не похитнулася. За переказами, кожен із них зберігав спокій та мужність навіть у найстрашніших стражданнях, підтримуючи інших християн і вселяючи їм надію.
Завдяки своїй стійкості й відданості, мученики стали прикладом для всіх віруючих, показавши, що любов до Бога і істинна віра сильніші за страх перед смертю.
Прикмети 10 березня
Граки, що в’ють гнізда — скоро погода покращиться.
Сніг 10 березня може означати, що негода затримається.
Хмарне небо — прикмета, що може бути відлига.
Що завтра не можна робити
Існує повір’я, що розлитий чай приносить не лише клопоти, а й втрату добробуту та удачі. Тому цього дня слід бути обережними з рідинами та не допускати непередбачених випадків у хаті.
Що можна робити завтра
Народна традиція приписує святим допомогу й у вихованні дітей, тож цього дня доречно молитися за здоров’я та добробут родини.