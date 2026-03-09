Весняні тренди для невисоких дівчат / © Getty Images

Модні подіуми щосезону задають десятки нових трендів, але для дівчат невеликого зросту, до 160–162 см, важливо не лише слідувати моді, а й адаптувати її до пропорцій фігури.

Видання PureWow зазначає, що головний секрет стильного образу для невисоких — це правильні пропорції, вертикальні лінії та легкість силуету. А інколи достатньо просто знати кілька хитрощів стилізації чи мати хорошого кравця, який піджене річ під ваші параметри.

Яскраві кольори у стилі Крайола

Весна традиційно асоціюється з пастельними відтінками, але у 2026 році дизайнери зробили ставку на яскраву палітру кольорів. Подіуми брендів Loewe та Lanvin були наповнені насиченими кольорами, від кобальтового синього до лимонно-жовтого та вишнево-червоного.

Цей тренд часто називають «дофаміновим гардеробом» — одягом, який підіймає настрій. Для невисоких дівчат він має ще один плюс, монохромні образи, коли весь образ виконаний в одному кольорі, візуально подовжують силует. Тут варто використати два підходи:

один колір з голови до п’ят — створює ефект довших ліній

правило третин — коли образ ділиться на три пропорційні частини

Наприклад, кобальтовий костюм, жовта сукня з жакетом того ж відтінку та чорний монохром. Такий стиль має ефектний вигляд, який водночас додає кілька візуальних сантиметрів росту.

Укорочені жакети та пальта

Якщо купити лише одну трендову річ цієї весни, стилісти радять обрати укорочений жакет або пальто. Такі моделі закінчуються приблизно на рівні талії чи ременя, завдяки чому:

підкреслюється талія

ноги мають довший вигляд

силует стає пропорційнішим

Укорочені жакети особливо добре поєднуються з:

джинсами з високою посадкою

сукнями

мідіспідницями

Обирайте моделі без коміра. Вони мають легший вигляд і не «перевантажують» мініатюрну фігуру.

Бахрома

Торочка чи бахрома знову повертаються у моду, але цього разу в елегантнішій версії. У сезоні весна 2026 року бахрома — це акцент, а не головний елемент образу. Цей тренд добре працює для дюймовочок, бо:

бахрома створює вертикальний рух, який візуально витягує силует

додає текстуру та глибину

не робить образ масивним

Найкращий вигляд мають деталі:

бахрома по краю спідниці

декор на рукавах

невеликі акценти на сумках або жакетах

У русі такі елементи мають дуже ефектний вигляд.

Романтична естетика

Романтична мода знову на піку популярності та значною мірою завдяки культурним феноменам на кшталт серіалу «Бріджертони». На подіумах брендів Sandy Liang та Chanel можна побачити:

мереживо

напівпрозорі тканини

банти

легкі багатошарові сукні

Для невисоких дівчат цей тренд працює завдяки делікатним деталям, які додають текстуру без зайвого об’єму. Найвдаліші поєднання:

прозора блуза та вузькі штани

мереживна сукня з дрібним візерунком

мінісукня з бантом

Головне правило — баланс. Якщо верх романтичний та ніжний, низ має залишатися структурованим.

Мода давно перестала бути універсальною для всіх. Сьогодні важливо не просто копіювати подіумні образи, а адаптувати їх до власних пропорцій. Усі ці тренди мають одну спільну рису — вони створюють вертикаль, додають легкість і підкреслюють пропорції. А отже, доводять головне, що стиль зовсім не залежить від зросту. Він залежить лише від того, як ви носите речі.