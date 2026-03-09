- Дата публикации
Весенние тренды для невысоких девушек — модные идеи, которые идеально подходят дюймовочкам
Весна традиционно заставляет нас пересмотреть гардероб и добавить в него что-то свежее. Но если ваш рост около 160 см или ниже, выбор трендов становится немного сложнее. К счастью, модные тенденции предлагают немало решений, которые не только выглядят стильно, но и прекрасно подчеркивают невысокий рост.
Модные подиумы каждый сезон задают десятки новых трендов, но для девушек небольшого роста, до 160-162 см, важно не только следовать моде, но и адаптировать ее к пропорциям фигуры.
Издание PureWow отмечает, что главный секрет стильного образа для невысоких — это правильные пропорции, вертикальные линии и легкость силуэта. А иногда достаточно просто знать несколько хитростей стилизации или иметь хорошего портного, который подгонит вещь под ваши параметры.
Яркие цвета в стиле Крайола
Весна традиционно ассоциируется с пастельными оттенками, но в 2026 году дизайнеры сделали ставку на яркую цветовую палитру. Подиумы брендов Loewe и Lanvin были наполнены насыщенными цветами, от кобальтового синего до лимонно-желтого и вишнево-красного.
Этот тренд часто называют "дофаминовым гардеробом" — одеждой, которая поднимает настроение. Для невысоких девушек он имеет еще один плюс, монохромные образы, когда весь образ выполнен в одном цвете, визуально удлиняют силуэт. Здесь стоит использовать два подхода:
один цвет с головы до пят — создает эффект более длинных линий
правило третей — когда образ делится на три пропорциональные части
Например, кобальтовый костюм, желтое платье с жакетом того же оттенка и черный монохром. Такой стиль имеет эффектный вид, который одновременно добавляет несколько визуальных сантиметров роста.
Укороченные жакеты и пальто
Если купить только одну трендовую вещь этой весной, стилисты советуют выбрать укороченный жакет или пальто. Такие модели заканчиваются примерно на уровне талии или ремня, благодаря чему:
подчеркивается талия
ноги выглядят более длинными
силуэт становится более пропорциональным
Укороченные жакеты особенно хорошо сочетаются с:
джинсами с высокой посадкой
платьями
миди-юбками
Выбирайте модели без воротника, они выглядят легче и не «перегружают» миниатюрную фигуру.
Бахрома
Бахрома или бахрома снова возвращаются в моду, но на этот раз в более элегантной версии. В сезоне весна 2026 года бахрома — это акцент, а не главный элемент образа. Этот тренд хорошо работает для дюймовочек, потому что:
бахрома создает вертикальное движение, которое визуально вытягивает силуэт
добавляет текстуру и глубину
не делает образ массивным
Наилучший вид имеют детали:
бахрома по краю юбки
декор на рукавах
небольшие акценты на сумках или жакетах
В движении такие элементы выглядят очень эффектно.
Романтическая эстетика
Романтическая мода снова на пике популярности и во многом благодаря культурным феноменам вроде сериала «Бриджертоны». На подиумах брендов Sandy Liang и Chanel можно увидеть:
кружево
полупрозрачные ткани
банты
легкие многослойные платья
Для невысоких девушек этот тренд работает благодаря деликатным деталям, которые добавляют текстуру без лишнего объема. Самые удачные сочетания:
прозрачная блуза и узкие брюки
кружевное платье с мелким узором
мини-платье с бантом
Главное правило — баланс. Если верх романтичный и нежный, низ должен оставаться структурированным.
Мода давно перестала быть универсальной для всех. Сегодня важно не просто копировать подиумные образы, а адаптировать их к собственным пропорциям. Все эти тренды имеют одну общую черту — они создают вертикаль, добавляют легкость и подчеркивают пропорции. А значит, доказывают главное, что стиль совсем не зависит от роста. Он зависит лишь от того, как вы носите вещи.