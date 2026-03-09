Весенние тренды для невысоких девушек / © Getty Images

Модные подиумы каждый сезон задают десятки новых трендов, но для девушек небольшого роста, до 160-162 см, важно не только следовать моде, но и адаптировать ее к пропорциям фигуры.

Издание PureWow отмечает, что главный секрет стильного образа для невысоких — это правильные пропорции, вертикальные линии и легкость силуэта. А иногда достаточно просто знать несколько хитростей стилизации или иметь хорошего портного, который подгонит вещь под ваши параметры.

Яркие цвета в стиле Крайола

Весна традиционно ассоциируется с пастельными оттенками, но в 2026 году дизайнеры сделали ставку на яркую цветовую палитру. Подиумы брендов Loewe и Lanvin были наполнены насыщенными цветами, от кобальтового синего до лимонно-желтого и вишнево-красного.

Этот тренд часто называют "дофаминовым гардеробом" — одеждой, которая поднимает настроение. Для невысоких девушек он имеет еще один плюс, монохромные образы, когда весь образ выполнен в одном цвете, визуально удлиняют силуэт. Здесь стоит использовать два подхода:

один цвет с головы до пят — создает эффект более длинных линий

правило третей — когда образ делится на три пропорциональные части

Например, кобальтовый костюм, желтое платье с жакетом того же оттенка и черный монохром. Такой стиль имеет эффектный вид, который одновременно добавляет несколько визуальных сантиметров роста.

Укороченные жакеты и пальто

Если купить только одну трендовую вещь этой весной, стилисты советуют выбрать укороченный жакет или пальто. Такие модели заканчиваются примерно на уровне талии или ремня, благодаря чему:

подчеркивается талия

ноги выглядят более длинными

силуэт становится более пропорциональным

Укороченные жакеты особенно хорошо сочетаются с:

джинсами с высокой посадкой

платьями

миди-юбками

Выбирайте модели без воротника, они выглядят легче и не «перегружают» миниатюрную фигуру.

Бахрома

Бахрома или бахрома снова возвращаются в моду, но на этот раз в более элегантной версии. В сезоне весна 2026 года бахрома — это акцент, а не главный элемент образа. Этот тренд хорошо работает для дюймовочек, потому что:

бахрома создает вертикальное движение, которое визуально вытягивает силуэт

добавляет текстуру и глубину

не делает образ массивным

Наилучший вид имеют детали:

бахрома по краю юбки

декор на рукавах

небольшие акценты на сумках или жакетах

В движении такие элементы выглядят очень эффектно.

Романтическая эстетика

Романтическая мода снова на пике популярности и во многом благодаря культурным феноменам вроде сериала «Бриджертоны». На подиумах брендов Sandy Liang и Chanel можно увидеть:

кружево

полупрозрачные ткани

банты

легкие многослойные платья

Для невысоких девушек этот тренд работает благодаря деликатным деталям, которые добавляют текстуру без лишнего объема. Самые удачные сочетания:

прозрачная блуза и узкие брюки

кружевное платье с мелким узором

мини-платье с бантом

Главное правило — баланс. Если верх романтичный и нежный, низ должен оставаться структурированным.

Мода давно перестала быть универсальной для всех. Сегодня важно не просто копировать подиумные образы, а адаптировать их к собственным пропорциям. Все эти тренды имеют одну общую черту — они создают вертикаль, добавляют легкость и подчеркивают пропорции. А значит, доказывают главное, что стиль совсем не зависит от роста. Он зависит лишь от того, как вы носите вещи.