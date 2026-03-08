ТСН в социальных сетях

Астрология
60
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 9 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Мила Королева
Рыбы

Рыбы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня 9 марта?

День, когда мы можем посмотреть на жизненную ситуацию, в которой оказались, как будто бы с высоты птичьего полета, увидев все причинно-следственные связи случившегося. Таким образом можно будет не только понять все свои ошибки, но и по возможности максимально быстро их исправить.

В остальном же любые действия, совершенные в это время в любой сфере, будут буквально обречены на успех, так что медлить с ними не стоит.

Рыбы

Рыбы в этот день смогут преуспеть в работе над серьезным профессиональным проектом, который очень важен как для развития их карьеры, так и для укрепления материального положения. Во многом это будет обусловлено помощью окружающих людей — прежде всего, коллег и непосредственного начальства.

Не стоит демонстрировать гордыню, которая практически не свойственна представителям знака, и отказываться от поддержки — ею непременно нужно воспользоваться, не забыв при этом поблагодарить за содействие.

60
