Топ-10 модних трендів весна-літо 2026 року, які освіжать ваш гардероб

Топ-10 модних трендів весна-літо 2026 року / © Getty Images

Кожного року мода пропонує нам нові силуети, кольори та текстури, але головне — навчитися інтегрувати тренди у власний стиль. Весна-літо 2026 року пропонує різноманітність, від розслабленого люксового спорт-шику, до романтичної прозорої естетики, про це розповіло видання Woman&Home.

Люксовий спорт-шик

Цей тренд поєднує комфорт і елегантність. Вільні кросівки, джогери з якісних тканин, худі з м’якого трикотажу — усе це вже не тільки домашній варіант одягу, а частина стильного образу на вулиці.

Як носити:

Поєднуйте з підборами чи елегантними лоферами для «міксованого» стилю.

Додавайте шкіряні сумки через плече чи мінірюкзаки.

Міксуйте з куртками-бомберами, худі з капюшонами, еластичними штанами з широкими штанинами.

Яскраві кольори Крайола

Яскраві, насичені відтінки — головний колірний тренд. Червоне, рожеве, лимонно-жовте, бірюзове — усе для створення позитивного настрою.

Як носити:

Почніть із одного яскравого елемента, наприклад, светр, сукня чи спідниця.

Можна спробувати монохромні образи в одному кольорі — це ефектно та сучасно.

Поєднуйте з нейтральними базовими речами для балансу.

Оверсайз костюми

Вільні жакети та штани з широкими штанинами стають універсальним вибором для роботи та виходів у місто. Широкі плечі та м’яка тканина створюють структурований, але не строгий образ.

Як носити:

Об’ємний жакет і приталені штани чи джинси — класичне поєднання.

Додайте пояс для акценту на талії, якщо хочете підкреслити силует.

М’які пастельні чи нейтральні тони — це легкий спосіб інтегрувати тренд.

Квіткові принти

Мікроквіти та вишукані флористичні мотиви залишаються актуальними. Цього сезону дизайнери віддали перевагу ніжним і дрібним принтам, а не великим яскравим квітам.

Як носити:

Міні чи максісукні з дрібними квітами для щоденного образу.

Додавайте аксесуари у тон принту, наприклад, сумку, шарф або взуття.

Вишивка чи аплікації підійдуть для вечірніх заходів.

Монохром

Чорно-біла класика чи одноколірні образи — універсальні та елегантні. Цей тренд ідеально підходить для офісу та вечірніх виходів.

Як носити:

Обирайте чіткі лінії, наприклад, блуза та штани чи сукня та жакет.

Додавайте акценти, як от яскраві сумки чи прикраси.

Монохромні ансамблі можна розбавити текстурами, наприклад, шкіра, шифон або в’язка тканина.

Утилітарний стиль

У центрі уваги практичність і функціональність, тож обирайте карго-шорти, комбінезони та куртки з кишенями. Нейтральні тони створюють «сухий» міський чи сафарі-образ.

Як носити:

Поєднуйте карго-штани з топом або приталеним светром.

Додайте масивні кросівки чи черевики.

Аксесуари: ремені, сумки з безліччю кишень і кепки.

Текстури та ремісничий декор

Тренд для тих, хто любить максималізм, наприклад, рюші, пір’я та бахрома. Ці елементи оживляють будь-який образ і додають святковості.

Як носити:

Рюші на блузах і базові штани для повсякденного образу.

Спідниці з бахромою чи пір’ям, обирайте для вечірок і особливих заходів.

Не бійтеся комбінувати різні текстури в одному образі.

Металік і блиск

Футуристичні тканини та легкий глітер роблять образи яскравішими. Вдень і ввечері — це ідеальний спосіб додати «родзинку» власному образу.

Як носити:

Сукня чи топ з паєтками та джинси — легкий спосіб інтегрувати тренд.

Металічні аксесуари: сумки, ремені, взуття.

Сміливіше обирайте мініспідниці з металізованої тканини та базовий топ.

Шкіра

Шкіряні речі стають весняною базою, наприклад, куртки, спідниці чи штани. Важливо вибирати легкі кольори та сучасні силуети.

Як носити:

Класичні косухи чи бомбери з джинсами.

Шкіряні спідниці чи штани й простий топ.

Можна обирати яскраві кольори чи пастельні відтінки.

Прозорі тканини

Прозорі деталі створюють романтичний, легкий образ, грайтеся шаруванням, а не оголюйте тіло.

Як носити:

Прозорі рукави чи вставки на сукнях і блузах.

Додавайте однотонні топи чи спідниці-підкладки.

Весна-літо 2026 року пропонує безліч способів освіжити гардероб, але не викидати старі улюблені речі. Обирайте тренди, які відповідають вашому стилю та інтегруйте їх у повсякденні образи. Головне — експериментуйте та додавайте яскраві деталі, щоб кожен ваш вихід мав сучасний та натхненний вигляд.