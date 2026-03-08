ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
764
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на неділю, 8 березня: скільки коштує долар, євро і злотий

Зазвичай, у неділю використовують курси останнього робочого дня тижня — п’ятниці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют на неділю, 8 березня

Курс валют на 8 березня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 8 березня. Долар додав 9 коп. Вартість євро зросла на 7 коп. Злотий втратив 2 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,80 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,90 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,91 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 березня. Після вихідних гривня зміцниться щодо валюти.

Дата публікації
Кількість переглядів
764
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie