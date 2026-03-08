- Дата публікації
Курс валют на неділю, 8 березня: скільки коштує долар, євро і злотий
Зазвичай, у неділю використовують курси останнього робочого дня тижня — п’ятниці.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 8 березня. Долар додав 9 коп. Вартість євро зросла на 7 коп. Злотий втратив 2 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 43,80 грн
Курс євро
1 євро — 50,90 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,91 грн
