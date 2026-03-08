РФ випустила аномальну кількість балістики під час атаки 7 березня: в ISW пояснили мету Кремля

Ракетна атака / © ТСН.ua

Російські війська у ніч на 7 березня здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну, застосувавши ракети різних типів і сотні дронів. Під час цієї атаки було використано незвично багато балістики, що є частиною намірів Кремля використати конфлікт на Близькому Сході для власної вигоди в Україні.

Про це пише ISW.

Більше балістики: аналітики розкрили ціль Кремля

Російська армія під час нічної атаки по Україні 6–7 березня застосувала нетипово велику кількість балістичних ракет. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили дві гіперзвукові крилаті ракети «Циркон» з окупованого Криму, 13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» із території Брянської, Курської та Воронезької областей, а також 14 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Крім того, Росія задіяла близько 480 ударних безпілотників типу Shahed та інших моделей. Їх запускали з кількох напрямків, зокрема з районів Брянська, Курська, Орла, а також із території окупованого Криму.

Українська протиповітряна оборона змогла збити 453 безпілотники, а також вісім балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» і 11 крилатих ракет «Калібр». Водночас дев’ять ракет і 26 дронів досягли своїх цілей, уразивши 22 об’єкти.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетична, портова та залізнична інфраструктура в низці регіонів України — зокрема у Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій та Житомирській областях.

Аналітики ISW звернули увагу, що приблизно половина ракет у цьому ударному пакеті були саме балістичними. Це значно більше, ніж Росія зазвичай використовує під час регулярних обстрілів — як правило, окупанти запускають лише кілька таких ракет або не застосовують їх взагалі.

«Серія російських ударів 6-7 березня, зокрема, містила більшу кількість балістичних ракет, ніж Росія зазвичай включає до своїх регулярних пакетів ударів. РФ, ймовірно, намагається скористатися нестачею перехоплювачів Patriot в Україні та конфліктом на Близькому Сході, що триває», — йдеться у матеріалі.

Крім того, у Москві можуть розраховувати на те, що Сполучені Штати не зможуть швидко поповнити українські запаси таких ракет через їхнє активне використання на Близькому Сході. У такий спосіб Росія прагне виснажити українську протиповітряну оборону та підвищити ефективність своїх майбутніх ударів.

Як ми писали, на тлі ескалації на Близькому Сході США та їхні союзники активно використовують ракети-перехоплювачі до систем Patriot для відбиття атак Ірану та його союзників. За даними західних оцінок, за кілька днів у регіоні могли використати близько 800 таких ракет. Примітно, що це більше, ніж ЗСУ використали за чотири місяці минулої зими. В результаті виникає ризик подальшого постачання систем ППО партнерам, зокрема Україні.

Під час удару по Харкову росіяни, за попередніми даними, могли застосувати нову ракету «Іздєліє-30». Ця модифікація має удосконалену систему наведення та вважається складнішою для перехоплення засобами протиповітряної оборони.