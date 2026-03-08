РФ выпустила аномальное количество баллистики во время атаки 7 марта: в ISW объяснили цель Кремля

Ракетная атака / © ТСН.ua

Реклама

В ночь с 6 на 7 марта русские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак , применив ракеты разных типов и сотни дронов. Во время этой атаки было использовано необычно много баллистики, что является частью намерений Кремля использовать конфликт на Ближнем Востоке для собственной выгоды в Украине.

Об этом пишет ISW.

Больше баллистики: аналитики раскрыли цель Кремля

Российская армия во время ночной атаки по Украине 6-7 марта применила нетипично большое количество баллистических ракет. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили две гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» из оккупированного Крыма, 13 баллистических ракет «Искандер-М/С-400» с территории Брянской, Курской и Воронежской областей, а также 14 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Реклама

Кроме того Россия задействовала около 480 ударных беспилотников типа Shahed и других моделей. Их запускали по нескольким направлениям, в том числе из районов Брянска, Курска, Орла, а также с территории оккупированного Крыма.

Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 453 беспилотника, а также восемь баллистических ракет «Искандер-М/С-400» и 11 крылатых ракет «Калибр». В то же время девять ракет и 26 дронов достигли своих целей, поразив 22 объекта.

В результате ударов повреждения получили жилые дома, энергетическая, портовая и железнодорожная инфраструктура в ряде регионов Украины — в частности в Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Житомирской областях.

Аналитики ISW обратили внимание, что примерно половина ракет в этом ударном пакете были баллистическими. Это гораздо больше, чем Россия обычно использует при регулярных обстрелах — как правило, оккупанты запускают лишь несколько таких ракет или не применяют их вообще.

Реклама

«Серия российских ударов 6-7 марта, в частности, содержала большее количество баллистических ракет, чем Россия обычно включает в свои регулярные пакеты ударов. РФ, вероятно, пытается воспользоваться продолжающимся недостатком перехватчиков Patriot в Украине и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Кроме того, в Москве могут рассчитывать, что Соединенные Штаты не смогут быстро пополнить украинские запасы таких ракет из-за их активного использования на Ближнем Востоке. Таким образом, Россия стремится истощить украинскую противовоздушную оборону и повысить эффективность своих будущих ударов.

Как мы писали, на фоне эскалации на Ближнем Востоке США и их союзники активно используют ракеты-перехватчики к системам Patriot для отражения атак Ирана и его союзников. По данным западных оценок, через несколько дней в регионе могли использовать около 800 таких ракет. Примечательно, что это больше, чем ВСУ использовали за четыре месяца минувшей зимы. В результате возникает риск дальнейшего снабжения систем ПВО партнерам, в частности Украине.

При ударе по Харькову россияне, по предварительным данным, могли применить новую ракету «Изделие-30». Эта модификация имеет усовершенствованную систему наведения и считается более сложной для перехвата средствами противовоздушной обороны.