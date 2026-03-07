РФ осуществила масштабную атаку по Украине: все, что известно о погибших и последствиях в регионах

Массированная вражеская атака по Украине 7 марта

Российские войска в ночь на 7 марта нанесли массированную комбинированную атаку по Украине. Известно, что в результате вражеского обстрела есть раненые и погибшие, среди них дети.

ТСН.ua собрал информацию о последствиях вражеских ударов в разных регионах страны.

Харьков

В ночь на 7 марта российская армия нанесла баллистический удар по Киевскому району Харькова. Ракета попала в жилую многоэтажку, в результате чего есть погибшие и раненые. Под завалами могут оставаться жители дома, поэтому поисково-спасательная операция продолжается.

По информации спасателей, в результате удара разрушен подъезд дома с первого по пятый этаж. Также повреждены конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседней многоэтажки. Всего в Киевском районе взрывной волной повреждены 19 жилых домов — в квартирах выбиты окна и балконы.

Кроме того, значительным разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры. Сильно повреждено здание школы, разрушено несколько торговых павильонов.

В ГСЧС сообщили, что на месте попадания продолжаются поисково-спасательные работы с участием саперов и кинологов. Спасатели также ликвидируют пожар, возникший после удара — его площадь составляет около 300 квадратных метров.

По состоянию на утро известно о 15 пострадавших. Предварительно под завалами обнаружили тела восьми погибших. Среди них — 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. По данным спасателей, под руинами могли находиться до 14 человек, поэтому поиски продолжаются.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в собственном доме погибла учительница начальных классов вместе со своим сыном — учеником второго класса. Также жертвами атаки стали ученица восьмого класса и ее мама.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в больницы доставили четырех раненых. Среди них — 11-летний мальчик, который находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Также пострадал 6-летний ребенок из этой же семьи — у него диагностировали ушибы, состояние удовлетворительное.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в комментарии медиа «Думка» сообщил, что поисково-спасательные работы на месте удара будут продолжаться как минимум сегодня и завтра. Из-за трагедии в городе объявят день траура. По словам Терехова, 9 марта в Харькове почтят память погибших в результате российского ракетного удара.

В то же время шеф-редактор издания «Думка» Юрий Ларин считает, что российская армия во время ночного удара по Харькову, вероятно, использовала новейшие ракеты «Изделие-30» с боевой частью массой около 800 килограммов. Удар большой мощности вызвал значительные разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Последствия атаки на Харьков / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Киев

Ночью 7 марта российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В нескольких районах столицы зафиксировали последствия удара — есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в результате вражеской атаки травмировались три человека. Двух пострадавших медики госпитализировали в больницу, еще одному оказали помощь на месте.

Кроме того, во время обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за этого без теплоснабжения остались 1905 жилых домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Запорожская область

В Запорожье в результате вражеского обстрела ранения получил младенец. Трехмесячную девочку медики срочно доставили в больницу, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что из-за атаки также получили повреждения жилые дома. В многоэтажке выбиты окна примерно в 30 квартирах.

Кроме того, по предварительным данным, в Днепровском районе города повреждены три многоэтажных дома и три частных дома. На местах работают спасатели и другие экстренные службы, специалисты уточняют масштабы разрушений.

Раненная трехмесячная девочка находится под наблюдением врачей.

Краматорск

В Краматорске в результате ночной атаки российских войск пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей, среди которых трое детей, в том числе младенец. Оккупанты сбросили на город 500-килограммовую авиабомбу, отметил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, удар произошел около 03:40 7 марта. Среди раненых — дети 2010, 2014 и 2024 годов рождения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из-за обстрела в городе зафиксированы значительные разрушения. Повреждены по меньшей мере 12 многоэтажных домов, пять административных зданий и 22 автомобиля.

На месте попадания работают спасатели, медики и другие профильные службы.

«Российский террор против гражданских не прекращается ни на день. Страна-террорист должна ответить за все свои преступления», — подчеркнул Филашкин.

Одесская область

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по Одессе. В результате удара зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

По словам руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, информации о раненых или повреждениях жилых домов пока не поступало.

В ГСЧС уточнили, что ночью российские беспилотники снова были направлены на Одессу и область. Из-за попадания на инфраструктурных объектах возникли масштабные пожары.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что основной целью атаки была портовая инфраструктура Одесской области. В результате удара загорелись резервуары с растительным маслом и был поврежден зерновой склад. Также на территории другого порта зафиксировано повреждение инфраструктуры.

По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, регион снова подвергся массированной атаке ударными дронами. Пожары, возникшие после попаданий, спасателям удалось оперативно локализовать. Пострадавших среди людей нет.

Последствия атаки на Одесскую область / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Житомирская область

В Житомирской области спасатели ликвидировали два пожара, возникших на объектах инфраструктуры после ночной атаки российских войск.

По информации ГСЧС, на местах событий работали спасатели вместе с правоохранителями и офицерами-спасателями общин. Несмотря на сложные условия, пожарным удалось оперативно укротить возгорание.

Работу служб осложняли воздушные тревоги. Из-за угрозы повторных российских ударов спасателям приходилось временно останавливать ликвидацию последствий атаки и спускаться в укрытие.

По предварительным данным, в результате ночного обстрела в области обошлось без погибших и пострадавших.

Хмельницкая область

Российские войска атаковали и Хмельницкую область. В регионе прогремели мощные взрывы, зафиксированы повреждения инфраструктуры, однако информации о пострадавших пока нет.

Начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, отметил, что в результате атаки повреждены окна здания на одной из железнодорожных станций в Шепетовском районе. Там также возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, из-за обстрелов в части области возникли перебои с электроснабжением. Сейчас энергетики работают над восстановлением электричества.

Глава ОВА добавил, что во время ночной атаки в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны. Украинские военные смогли сбить или подавить три вражеских беспилотника.

Черкасская область

В Черкасской области в результате ночной атаки российских беспилотников вспыхнул пожар в жилом доме. Из охваченного пламенем дома спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых — двое маленьких детей.

По данным ГСЧС, среди спасенных — дети 2020 и 2021 годов рождения, а также четверо взрослых. В результате обстрела жилой дом и хозяйственные постройки во дворе подверглись разрушениям.

Кроме того, повреждены несколько автомобилей, а также окна и двери в двух соседних домах.

На месте происшествия работали спасатели, пиротехники и психологи, которые оказывали помощь пострадавшим.

Последствия атаки на Черкасскую область

Черновицкая область

Как сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко, российские войска массированно атаковали область ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего по региону выпустили 11 дронов и четыре ракеты типа «Калибр».

По его словам, основным направлением атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе. На местах поражений работают экстренные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Власти отмечают, что ситуация в области контролируемая, а все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В то же время в регионе ночью объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников и ракет. В Днестровском районе сирены звучали более двух часов — с 02:23 до 04:29.

Сумская область

В течение дня 6 марта и ночью на 7 марта российские войска обстреляли областной центр Сумщины и Сумской район. В результате атак зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

По данным спасателей, в результате обстрелов повреждены многоквартирные жилые дома, офисное здание, легковые автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. На одном из таких объектов вспыхнул пожар.

Специалисты ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги возгорания. Также спасатели обследовали территории, по которым были нанесены удары.

По предварительной информации, в результате российской атаки люди не пострадали.

Атака на теплогенерирующую инфраструктуру

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате ночной атаки России по теплогенерирующей инфраструктуре тысячи жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения.

По его словам, после ночного удара без тепла в столице оказались более 1 900 жилых домов. Если учесть предыдущие атаки и остановку Дарницкой ТЭЦ, всего 2 806 домов в пяти районах Киева пока остаются без теплоснабжения. Речь идет о Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

К ликвидации последствий обстрела привлекли более 100 аварийных бригад и более 400 специалистов. Среди них — коммунальные работники из других областей, а также сотрудники Укрзализныци. Сейчас продолжаются работы по ремонту внутридомовых сетей и постепенному восстановлению теплоснабжения.

Последствия российских ударов фиксируют и в других регионах. В частности, на Харьковщине из-за обстрелов и повреждения инфраструктуры временно без тепла остались более 30 тысяч абонентов.

Кроме того, в Донецкой области под ударом оказались объекты теплоснабжения в Славянске и Дружковке.

На местах работают коммунальные службы, энергетики и спасатели.

Введение графиков отключения света

В результате обстрелов в ряде регионов повреждены энергообъекты, что повлекло перебои с электроснабжением для потребителей.

По информации компании, по состоянию на утро обесточивания зафиксированы в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения там, где позволяет ситуация с безопасностью.

В «Укрэнерго» отметили, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

Из-за повреждения инфраструктуры в некоторых регионах вводят графики отключения электроэнергии для населения, а также ограничения для промышленных потребителей. Гражданам рекомендуют проверять актуальное расписание обесточиваний на официальных сайтах облэнерго.

Энергетики также призвали украинцев рационально пользоваться электроэнергией. В частности, мощные электроприборы советуют включать в дневной период — с 11:00 до 15:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции. В регионах с ограничениями основную нагрузку на сеть рекомендуют переносить на ночные часы — после 22:00.

Отчет Воздушных Сил Украины

В ночь на 7 марта российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Основными целями врага стали объекты критической инфраструктуры в разных регионах страны.

О результатах отражения удара сообщили в Воздушных Силах ВСУ. По их данным, по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила средствами радиоэлектронной борьбы 472 воздушные цели.

В общем радиотехнические войска зафиксировали 509 средств воздушного нападения. Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.

К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. Украинские силы обороны уничтожили:

8 баллистических ракет «Искандер-М"/С-400;

11 крылатых ракет «Калибр»;

453 беспилотника различных типов.

По данным военных, в целом российские войска выпустили по Украине 480 дронов, в частности «Шахеды», «Герберы» и «Италмасы», а также 14 крылатых ракет «Калибр», 13 баллистических ракет и две гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Несмотря на работу противовоздушной обороны, зафиксировано попадание девяти ракет и 26 беспилотников в 22 локациях. Еще в пяти местах обнаружили падение обломков сбитых дронов.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Харькове, где из-за российской атаки есть погибшие и раненые. В Воздушных Силах выразили соболезнования семьям жертв.

По состоянию на утро атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Реакция президента на атаку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар России по украинским городам, который произошел в ночь на 7 марта. По его словам, во время атаки российские войска применили десятки ракет и сотни беспилотников, нанося удары по энергетической инфраструктуре, железной дороге и жилым домам.

Зеленский отметил, что в течение ночи Россия выпустила по Украине 29 ракет и около 480 дронов. Под ударом оказались объекты энергетики в Киеве, а также в Хмельницкой и Черновицкой областях. Кроме того, враг атаковал железнодорожную инфраструктуру на Житомирщине. Последствия обстрелов также фиксируют в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

Особенно трагические последствия атаки — в Харькове. Там российская баллистическая ракета попала в жилую многоэтажку. В результате удара разрушен подъезд дома, а также повреждены верхние этажи соседнего здания. Известно о погибших и раненых, под завалами могут оставаться люди.

Президент подчеркнул, что такие удары по гражданской инфраструктуре должны получить четкую реакцию международных партнеров Украины.

«На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Россия не отвергла попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, следовательно поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно», — заявил Зеленский.

Польша поднимала авиацию

Также известно, что в ночь на 7 марта Польша поднимала в воздух военную авиацию из-за массированной атаки России на Украину.

В сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши отмечается, что военные задействовали имеющиеся силы и средства для контроля ситуации. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние высокой готовности.

В польском командовании подчеркнули, что все действия имели превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства страны, в частности в районах, граничащих с зонами потенциальной угрозы.

Там также отметили, что польские военные и в дальнейшем следят за развитием событий, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к оперативному реагированию в случае необходимости.