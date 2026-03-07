Российская бомба попала в Краматорский дом: среди раненых трое детей, младенец

Атака на Краматорск 7 марта / © Донецька ОДА

В результате ночной атаки по Краматорску, которая произошла около 03:40 7 марта, получили ранения по меньшей мере шесть гражданских лиц. Российские войска сбросили на город 500-килограммовую авиабомбу.

О последствиях атаки и состоянии пострадавших сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Последствия обстрела и пострадавшие дети

По данным главы области, среди раненых есть дети разных возрастов, в том числе младенец.

«Среди раненых — трое детей 2010, 2014 и 2024 годов рождения», — отметил Вадим Филашкин.

Кроме человеческих жертв зафиксировали масштабные разрушения жилищного фонда и инфраструктуры города. В Краматорске повреждено 12 многоэтажек, 5 административных зданий и 22 автомобиля. На месте попадания работают все ответственные службы.

Российский террор против гражданских не прекращается ни на день. Страна-террорист должна ответить за все свои преступления! — заявил Филашкин.

Массированная атака РФ по Украине — что известно

В ночь на 7 марта Силы обороны Украины отразили масштабный комбинированный удар РФ по объектам критической инфраструктуры. ПВО сбила 472 воздушных целей, среди которых 19 ракет и 453 беспилотника разных типов.

Этой ночью российская армия атаковала Киев. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. Есть травмированные местные жители.

Кроме того, Россия нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей.

Также в Житомирской области ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры после ночной атаки.