Мила Нитич спела "Каюсь" на украинском и удивила, как в свое время отвоевывала ее у Бебешко
Артистка рассказала, как решилась на перевод.
Украинская певица Мила Нитич презентовала украиноязычную версию песни "Каюсь".
Композиция появилась в ее жизни еще в 18 лет. Некогда очень личная история сегодня звучит как исповедь о принятии, прощении и умении идти дальше. Артистка признается: перевод был риском, но именно он открыл в композиции новый, более глубокий и универсальный смысл.
Песня "Каюсь" родилась для исполнительницы в очень ранний период жизни. Тогда она буквально боролась за ее место в своем репертуаре. Дело в том, что ее тогдашний продюсер Владимир Бебешко был против, чтобы она ее исполняла. Мол, Нитич была слишком юной для такой песни. Наконец, эта борьба стала частью истории композиции.
"Эта песня появилась в моей жизни слишком рано - в 18 лет. Я очень хорошо помню, как буквально отвоевывала для нее место в своем репертуаре у Владимира Бебешко. Он не хотел ее брать, считал, что эту песню для меня тогда рано петь. А я упиралась и отстаивала ее, потому что чувствовала, что она моя. Сначала я закладывала в нее одну очень личную историю - историю своих родителей. Но сегодня я понимаю: сейчас в этой песне совсем другие смыслы. Она - не о конкретном человеке. Она - о каждом из нас", - говорит артистка.
Долгое время певица не решалась переводить "Каюсь" на украинский. Ее пугала ответственность - не разрушить тонкую эмоцию и не потерять глубину, ведь неудачные переводы часто лишают песни силы. Решение появилось неожиданно во время студийной встречи с поэтом и автором текстов Гидаятом Сеидовым - они просто собрались писать новую музыку.
"Я очень волновалась, чтобы песня не была опорочена. Мы все знаем, как иногда переводы делают песни хуже. Но я почему-то знала, что он сможет найти те слова, которые донесут настоящую суть. Когда я прочитала готовый текст - я просто заплакала. Реально. Потому что почувствовала: песня получила совсем другой смысл", - вспоминает артистка.
Именно тогда певица осознала: "Каюсь" - это не об очередной любовной драме. Это песня о внутреннем диалоге, о разорванном нутре каждого из нас, о потерях, боли и тех событиях, после которых мы уже никогда не становимся прежними.
"Я поняла, что эта песня написана о каждом из нас. О том, что мне есть в чем покаяться - перед Богом и перед собой. И что единственный человек, которого я должна простить в своей жизни, - это я сама. Она звучит настолько глубоко и широко, что каждый найдет в ней свою историю. Такие песни в жизни случаются очень редко", - говорит артистка.
