ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
523
Время на прочтение
1 мин

Умер звезда "Криминального чтива" Стивен Гибберт: что стало причиной смерти 68-летнего актера

Родные артиста уже прокомментировали его смерть.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Стивен Гибберт

Стивен Гибберт / © Getty Images

Британско-американский актер и сценарист Стивен Гибберт, самая известная роль которого была в фильме "Криминальное чтиво", умер.

Печальную новость изданию TMZ подтвердили родные артиста. Жизнь актера оборвалась 2 марта. Он умер в Денвере, штат Колорадо. Причиной смерти Стивена Гибберта стал сердечный приступ. Артисту было 68 лет.

Родные актера уже прокомментировали потерю. Дети Стивена Гибберта почтили его память и отметили, что жизнь их отца была полна любви и преданности семье и работе. Они будут сильно скучать по нему.

"Наш отец, Стивен Гибберт, неожиданно умер на этой неделе. Его жизнь была полна любви и преданности искусству и своей семье. Многие будут очень скучать по нему", - говорится в сообщении семьи артиста.

Стивен Гибберт / © Getty Images

Стивен Гибберт / © Getty Images

Отметим, Стивен Гибберт родился в Англии, но впоследствии переехал в США. Работа артиста была тесно связана с кино и телевидением. Сначала актер был сценаристом, а затем появился и на больших экранах. Наиболее узнаваемая роль Гибберта была в фильме "Криминальное чтиво", где он сыграл Гимпа, на которого наталкивается персонаж, которого воплотил Брюс Уиллис, в подвале ломбарда в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно умер народный артист Украины Роман Кофман. Жизнь композитора и дирижера оборвалась в возрасте 89 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
523
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie