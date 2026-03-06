Леся Никитюк показала маму-красавицу и рассекретила, как поздравляла ее с 70-летием

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк показала маму-красавицу и рассекретила важный праздник в семье.

У родного человека знаменитости день рождения. Более того, у пани Екатерины в этом году юбилей. Маме Леси Никитюк исполняется 70 лет. Поэтому с самого утра "мама Кэт", именно так ее называет ведущая, получает множество поздравлений, теплых слов и цветов.

Мама Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Ответственно к празднику жены отнесся папа Леси Никитюк. Он подарил пани Екатерине бутылку игристого, роскошные цветы, которые были специально упакованы, чтобы не испортились, а также деньги, чтобы она купила безделушки, которые присмотрела.

Родители Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк говорит, что основная программа дня рождения мамы состоится уже 7 марта. Тем не менее, без праздничного стола не обошлось. Мама Леси Никитюк приготовила вкусные блюда, а звездная дочь порадовала ее аперолем.

Праздничный стол по случаю дня рождения мамы Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Однако без слез тоже не обошлось. Леся Никитюк призналась, что не смогла сдержать эмоций от осознания, что ее маме уже 70 лет.

