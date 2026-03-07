В Харькове раскрыли, чем Россия атаковала этой ночью: что известно (фото)

Атака РФ по Харьковской 7 марта / © Харьковская областная прокуратура

Реклама

Войска РФ нанесли удар по жилому дому, предварительно использовав новую крылатую ракету под названием «Изделие-30». В результате атаки погибли люди. Харьковская областная прокуратура уже приступила к досудебному расследованию по факту военного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Атака РФ по Харькову

Как сообщили в областной прокуратуре, уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Реклама

«На месте происшествия прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями проводят комплекс первоочередных следственных действий, направленных на фиксацию последствий вооруженной агрессии РФ и сбор доказательств совершения военного преступления», — отметили в ведомстве.

Атака РФ на Харьков 7 марта / © Харьковская областная прокуратура

Что известно о ракете «Изделие-30»

Главное управление разведки МО Украины через портал War & Sanctions обнародовало технические характеристики и иностранные компоненты этого оружия:

Габариты и мощность: размах крыльев составляет около 3 метров, масса боевой части — 800 кг.

Дальность: ракета способна поражать цели на расстоянии не менее 1 500 км.

Производитель: разработка ОКБ «Звезда» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Первые случаи ее применения были зафиксированы в конце прошлого года.

Новая российская крылатая ракета «Изделие-30». Фото: War&Sanctions.

Несмотря на заявления РФ об импортозамещении, разведчики обнаружили в Изделии-30 компоненты из многих стран:

США: микросхемы памяти, линейные драйверы, 32-битный бинарный счетчик и АЦП/ЦАП преобразователи.

Швейцария: регуляторы напряжения и модули GNSS.

Нидерланды: четырехканальные буферы.

Беларусь: восьмиразрядные регистры.

КНР: МОН-транзисторы.

Отмечается, что навигационная система ракеты сочетает российские разработки («Комета-М12») с иностранным приемником NAVIS NR9 для более высокой помехоустойчивости. Название «Изделие-30» ранее использовалось для обозначения двигателя истребителя Су-57, однако сейчас оно идентифицировано как крылатая ракета.

Реклама

Атака РФ на Харьков 7 марта. / © Харьковская областная прокуратура

Параллельно стало известно о разработке «Изделие 506» (Х-БД), которая должна была заменить ракету Х-101. Стоимость одной такой единицы оценивают в 4,2 миллиона долларов (337 млн. рублей), а первые поставки запланированы на 2024 и 2026 годы.

Атака РФ на Харьков 7 марта / © Харьковская областная прокуратура

Массированная атака РФ по Харькову — что известно

Ранее мы уже писали, что войска РФ при ночных обстрелах Харькова, вероятно, применили новейшие ракеты «Изделие-30» с боевой частью весом 800 килограммов.

Известно, что атака произошла около 1:40 ночи. Предварительно зафиксированы три ракетных удара. Один подъезд пятиэтажки уничтожен полностью, соседнее здание получило значительные повреждения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что количество жертв растет. По его словам, поисковые работы на месте атаки не прекращаются.