В фильме "Кутюр" с Анджелиной Джоли вспомнили Запорожье и Киев и заговорили на украинском

Анджелина Джоли / © Associated Press

В фильме "Кутюр", где одну из главных ролей сыграла американская актриса Анджелина Джоли, вспомнили Запорожье и Киев и заговорили на украинском.

Это стало возможным благодаря украинской модели Юлии Ратнер. Как оказалось, режиссеру фильма Алис Винокур необходима была проводница в мир моды, а также актриса на роль "боевой девушки-беженки из Украины". Наконец, ее свели с Юлией. Режиссер и модель встретились поговорить, в том числе и на тему войны. Ратнер записала пробы и подошла на роль.

Модель в интервью elle.ua говорит, что сыграла в фильме саму себя. Более того, Юлия даже добавила в ленту несколько сцен, чтобы больше передать характер своей героини. Эти эпизоды касались войны. Правда, в финальную версию фильма попала только одна сцена.

"Во время съемок я попросила добавить несколько сцен, которые объясняли бы поведение моей героини. Мне не нравилось отсутствие контекста, ведь по истории героиня несколько дней ехала из Украины, пережила травму войны и из-за этого была "колючей". К сожалению, в финальной версии осталась только одна из двух добавленных мной сцен, но надеюсь, зритель все поймет", - делится модель.

Юлия Ратнер

Кстати, упоминание Украины и войны в фильме "Кутюр" присутствует. Когда героиня Ратнер общалась с другой моделью, то говорила, что родом из Запорожья, но переехала в Киев. Также Юлия сыграла сцену, где связывалась по телефону с бойфрендом, который во время войны остался в Украине, и просила его во время обстрелов прятаться хотя бы в коридоре. Говорила модель именно на украинском языке.

"Солнце, я знаю, что ты меня не послушаешься, но я тебя очень прошу, хотя бы за двумя стенами, хорошо? Пожалуйста, береги себя", - говорит героиня модели.

Отметим, фильм "Кутюр" от режиссера Алис Винокур вышел в украинский прокат 5 марта. Лента, где одну из главных ролей сыграла Анджелина Джоли, рассказывает о трех женщинах, истории которых переплетаются на Неделе моды в Париже: успешный режиссер, которая предстает перед новой реальностью, молодая модель, которая впервые побывала на масштабном событии, и визажистка, скрывающая собственные шрамы.

Напомним, над фильмом "Кутюр" работал и сын Анджелины Джоли. 24-летний Мэддокс был ассистентом режиссера. Благодаря титрам фильма стало известно, что он отказался от фамилии отца - голливудского актера Брэда Питта.