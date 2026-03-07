Утренние "жаворонки" против ночных "сов": кто реально становится успешным

Влияние хронотипа на производительность / © pexels.com

В соцсетях часто видим популярные утренние рутины как признак успеваемости. Известные «ранние птички» — Тим Кук из Apple, Ричард Брэнсон и Дженнифер Энистон — якобы доказывают: вставать рано — значит достигать больше. Но научные данные свидетельствуют о том, что секрет производительности не в самом раннем подъеме, а в соответствии с вашим расписанием биологическому ритму — вашему хронотипу.

Хронотип определяет, когда мы естественно бодры, а когда сонные. Он формируется генетически и меняется в течение жизни: подростки склонны к более поздним режимам сна, пожилые люди — к более ранним. Большинство из нас не крайние жаворонки или совы, а расположены где-то посередине.

Утренние люди — «жаворонки» — быстро просыпаются, даже без будильника, и чувствуют бодрость в утренние часы. Вечерние типы — «совы» — более активны во второй половине дня и ночью. Промежуточные хронотипы совмещают черты обоих.

Исследования показывают, что «жаворонки» обычно имеют лучшие академические результаты, менее подвержены употреблению алкоголя, табака или других психоактивных веществ и чаще занимаются спортом. «Совы» в среднем чаще страдают от выгорания, проблем с психическим и физическим здоровьем, ведь их естественный ритм часто не совпадает с ранними графиками работы или обучения.

Хронотип влияет не только на сон, но и на общие тенденции поведения: уровень организованности, политические взгляды и способ планирования дня. Важно понимать: принудительный ранний подъем не делает сов более продуктивными. Недосыпание, снижение концентрации и плохое настроение — частые спутники, когда график не соответствует внутренним биологическим часам.

Успех определяется не временем подъема, а тем, насколько расписание соответствует вашим биоритмам. «Жаворонки» легче адаптируются к ранним стартам, а вечерние типы сталкиваются с трудностями из-за более позднего пика бодрости. Эксперименты с ранним пробуждением могут давать краткосрочный эффект, но со временем несоответствие биологии становится проблемой.

Этот разрыв между внутренними часами и социальным графиком называют «социальным джетлагом». Он оказывает влияние на обучение, продуктивность и благосостояние, а также повышает риск диабета, гипертонии и ожирения. Для вечерних типов принудительное раннее пробуждение только усугубляет проблему.

Некоторые исследования свидетельствуют, что «жаворонки» чаще достигают карьерных успехов. Но это, скорее, следствие того, что современная жизнь построена вокруг ранних графиков, а не магии раннего подъема. Производительность растет там, где ваши биоритмы совпадают с рабочим или учебным временем.

Итак, вместо того чтобы насильно вставать в 6 утра, лучше определить свой собственный ритм и организовать день под него. Хронотип — один из факторов производительности, наряду со средой, возможностями и личными обстоятельствами. Понимание своих биологических часов помогает принимать реалистические решения по ежедневному расписанию и достигать большей эффективности без стресса.