Что случится с вашим телом, если съесть банан сразу после еды — диетологи шокированы результатами
Фрукты всегда считались «безопасным» перекусом — сладкие, натуральные и безопасные для фигуры. Поэтому многие даже не задумываются, когда и с чем лучше их есть. Но в питании важен не только сам продукт, но и момент его употребления.
Особо внимательными следует быть с бананами. Этот фрукт содержит много быстрых углеводов, и если съесть его сразу после основного приема пищи уровень сахара в крови резко повышается. В ответ организм выделяет инсулин — гормон, временно блокирующий сжигание жира, и именно поэтому банан после обеда может мешать процессу похудения.
После сытного обеда тело уже занято перевариванием белков и жиров. Добавить к этому сладкий фрукт — значит создать избыток энергии, которую организм не успевает потратить, и она откладывается «про запас».
Бананы и сидячий образ жизни
Банан усваивается быстро, но если после обеда вы возвращаетесь к работе за компьютером или малоподвижным делам, калории не сжигаются, и организм откладывает их в жировые запасы. Поэтому бананы после еды особенно влияют на тех, кто проводит много времени сидя.
Когда банан полезен
Важно помнить: банан сам по себе безвреден. Он богат калием, клетчаткой, поддерживает мышцы и помогает восстановлению после физических нагрузок.
Лучше всего потреблять бананы:
после тренировки, как быстрый источник энергии,
во время завтрака,
перед активной физической деятельностью
В эти моменты углеводы из банана уходят на энергию, а не откладываются в виде жира.
Стоит ли заменять десерт бананом
Многие едят банан после обеда вместо сладкого, считая его более полезной альтернативой. Однако для метаболизма разницы почти нет: организм все равно получает быстрые сахара в неудачное время.
Если хочется фруктов после обеда, диетологи советуют выбирать фрукты с низким гликемическим индексом — яблоко, грейпфрут или киви. Они не провоцируют резкого скачка инсулина и не мешают пищеварению и метаболизму.