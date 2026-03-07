Ракета попала прямо в многоэтажку: много жертв, среди которых - дети, есть пропавшие без вести

Удар по многоэтажке в Харькове. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью 7 марта армия РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Число погибших продолжает расти. Под завалами до сих пор ищут людей.

Что известно о массированном ударе по Харькову, читайте в материале ТСН.ua.

Ночью русская армия атаковала ракетами и беспилотниками Киевский и Основенский районы Харькова. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Реклама

Что известно о последствиях

В Киевском районе в результате ракетных обстрелов повреждено 19 многоэтажек: в квартирах выбиты окна и балконы. Сильно повреждена школа, разрушен ряд торговых павильонов.

В Министерстве внутренних дел добавили, что в Киевском районе в результате ракетного удара разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

В ГСЧС сообщили, что на месте «прилета» по пятиэтажке продолжаются поисково-спасательные работы, в том числе с участием саперов и кинологов. Кроме того, происходит ликвидация пожара на площади 300 кв.

Что известно о жертвах атаки

Сначала в МВД сообщали о том, что пострадали десять человек. По состоянию на 09:30 известно о 15 травмированных.

Реклама

По предварительным данным, под завалами дома обнаружили тела семи погибших. В частности, двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. В общей сложности под завалами могли находиться 14 человек. Спасатели продолжают поисковые работы.

По данным мэра Игоря Терехова, в собственном доме погибла учительница начальных классов вместе со своим сыном, учеником второго класса. Жертвой атаки также стала ученица восьмого класса и его мама.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что больницы доставили четырех раненых. В частности, 11-летнего мальчика. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадал 6-летний ребенок из этой же семьи. У него диагностированы ушибы, состояние удовлетворительное.

Фото последствий

В Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове произошло прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове произошло прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове произошло прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Дата публикации 10:12, 07.03.26 Количество просмотров 34 Харьков после жуткого удара: погибли дети, есть пропавшие без вести!

Напомним, ночью на субботу, 7 марта, России запустила сотни дронов и ракеты Украины. По данным военных, было обнаружено 509 средств воздушного нападения. В частности, основным направлением удара был Харьков.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар РФ. Кроме энергетики и железной дороги под прицелом российской ракеты оказалась жилая многоэтажка в Харькове.