Смертельна модифікація: що відомо про ракету "Изделие-30" якою вдарили по Харкову

Атака РФ на Харків / © Харківська обласна прокуратура

Вночі 7 березня росіяни завдали удару по житловій багатоповерхівці у Харкові. Масштабні руйнування свідчать про використання ворогом зброї великої руйнівної сили. За попередніми оцінками, Росія застосувала спрощену, але значно потужнішу модифікацію крилатої ракети Х-101 — так зване «Изделие-30».

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап для «Еспресо».

Що відомо про ракету «Изделие-30»

За його словами, ця модифікована крилата ракета повітряного базування з’явилася на озброєнні армії РФ порівняно нещодавно — наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Аналітик зазначає, що «Изделие-30» суттєво відрізняється від базової версії Х-101 своїми габаритами. Вона тонша та коротша. Якщо класична Х-101 має довжину 7 метрів і переріз близько 750 сантиметрів, то нова модифікація сягає 6-6,5 метра у довжину, а її переріз становить майже 500 сантиметрів.

Попри менші розміри, «Изделие-30» несе набагато серйознішу загрозу для інфраструктури та житлових будинків через критично збільшену вагу вибухівки.

Звичайна крилата ракета Х-101 розрахована на дальність польоту до 5600 кілометрів і оснащена бойовою частиною вагою близько 450 кілограмів. Експерт наголошує, що базова версія має сучасну систему наведення, проте українські сили протиповітряної оборони регулярно і успішно збивають такі цілі під час масованих атак.

Натомість модифікація «Изделие-30» несе понад 800 кілограмів вибухової речовини. Щоб компенсувати таку величезну вагу бойової частини, конструкторам довелося пожертвувати дальністю польоту — зона ураження цієї ракети значно менша і становить від 1500 до 2500 кілометрів.

Зменшення дальності польоту дозволяє окупантам завдавати ударів по прикордонних та відносно близьких до лінії фронту містах України, спричиняючи максимальну шкоду цивільному населенню.

«Ця ракета хоч не має великої зони ураження, втім, руйнування може завдавати значні. У Харкові знесено кілька підʼїздів і, на жаль, загинуло багато людей», — підсумував Криволап.

Атака Росії на Харків — останні новини

Нагадаємо, війська РФ під час нічного обстрілу Харкова, ймовірно, застосували новітні ракети «Изделие-30» з бойовою частиною вагою 800 кілограмів.

Відомо, що атака відбулася близько 01:40 ночі. Попередньо зафіксовано три ракетні удари. За інформацією рятувальників, унаслідок удару зруйновано під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. Також пошкоджено конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусідньої багатоповерхівки. Загалом у Київському районі вибуховою хвилею пошкоджено 19 житлових будинків — у квартирах вибито вікна та балкони.

Наразі вже відомо про 10 загиблих. Крім того, під час пошуково-рятувальної операції на місці нічного ракетного удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.