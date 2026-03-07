РФ масовано вдарила дронами і "Калібрами" по Буковині: куди цілився ворог

© Associated Press

Реклама

Вночі армія Російської Федерації здійснив масовану атаку на Чернівецьку область. Окупанти запустили по регіону 11 безпілотників та чотири крилаті ракети типу «Калібр».

Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

«Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі. На місцях уражень працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків», — поінформував чиновник.

Реклама

За його словами, минулося без загиблих і постраждалих немає. Ситуацію на Буковині він називає «повністю контрольованою». Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, додав Осипенко.