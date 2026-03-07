РФ запустила сотні дронів і ракети: скільки збила ППО

ППО / © Associated Press

У ніч на 7 березня Сили оборони України відбили масштабний комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Станом на 09:00 ППО збила засобами РЕБ 472 повітряні цілі, серед яких 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Усього радіотехнічні війська зафіксували 509 засобів повітряного нападу. Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Результати роботи протиповітряної оборони

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Знищено та нейтралізовано:

8 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

11 крилатих ракет «Калібр»;

453 ворожих БпЛА різних типів.

Зазначається, що загалом ворог випустив 480 безпілотників (зокрема «Шахеди», «Гербери», «Італмаси»), 14 «Калібрів», 13 балістичних ракет та 2 гіперзвукові ракети «Циркон».

Повітряні Сили ЗСУ.

Наслідки влучань та постраждалі

Незважаючи на роботу ППО, зафіксували влучання 9 ракет та 26 дронів на 22 локаціях. У п’яти місцях виявили падіння уламків збитих БпЛА. Найважча ситуація у Харкові.

«На жаль, внаслідок чергової російської терористичної атаки є загиблі та постраждалі у місті Харків. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — повідомили у Повітряних Силах.

Станом на ранок атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі дрони. Громадян закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вночі проти 7 березня армія РФ вдарила ракетами і безпілотниками по різних областях України.

Армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. За попередніми даними, загинули двоє дітей.