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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2782
Час на прочитання
1 хв

Масована ракетна атака по Україні: де були вибухи та влучання

ППО працювала у низці областей.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами.

Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами / © Getty Images

У ніч проти 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ

  • 6 крилатих ракет «Калібр»

  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»

  • 40 ударних БпЛА типу «Shahed»

«53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина», — додали у відомстві.

Нагадаємо, під ранок росіяни масовано атакували українську столицю балістичним озброєнням. Під ударом опинилися Дарницький, Оболонський та Соломʼянський райони.

Дата публікації
Кількість переглядів
2782
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