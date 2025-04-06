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Масована ракетна атака по Україні: де були вибухи та влучання
ППО працювала у низці областей.
У ніч проти 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:
6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ
6 крилатих ракет «Калібр»
1 балістичну ракету «Іскандер-М»
40 ударних БпЛА типу «Shahed»
«53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина», — додали у відомстві.
Нагадаємо, під ранок росіяни масовано атакували українську столицю балістичним озброєнням. Під ударом опинилися Дарницький, Оболонський та Соломʼянський райони.