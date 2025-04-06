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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4080
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1 хв

Ворожа атака по Україні: які наслідки на Черкащині

Внаслідок обстрілу є наслідки.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака дронами і ракетами

Атака дронами і ракетами

Вночі 6 квітня армія РФ атакувала Черкащину дронами та ракетами. Силами ППО знищено 18 російських БпЛА в небі над областю.

Про це написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Працювали також по ракетах. Уточнення даних і обстеження території триває.

Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було.

“За попередньою інформацією, на Золотоніщині уламками дронів пошкоджено вікна житлового будинку, а також кілька господарських споруд. Крім того, лінія електропередач”, — повідомив Табурець.

Розпочаті відновлювальні роботи.

Раніше в ОПУ відреагували на російську атаку. Так, Росія нарощує інтенсивність атак і показово не хоче припиняти вогонь, не хоче миру. Хоче вбивати українців і дітей.

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