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- Війна
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Ворожа атака по Україні: які наслідки на Черкащині
Внаслідок обстрілу є наслідки.
Вночі 6 квітня армія РФ атакувала Черкащину дронами та ракетами. Силами ППО знищено 18 російських БпЛА в небі над областю.
Про це написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Працювали також по ракетах. Уточнення даних і обстеження території триває.
Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було.
“За попередньою інформацією, на Золотоніщині уламками дронів пошкоджено вікна житлового будинку, а також кілька господарських споруд. Крім того, лінія електропередач”, — повідомив Табурець.
Розпочаті відновлювальні роботи.
Раніше в ОПУ відреагували на російську атаку. Так, Росія нарощує інтенсивність атак і показово не хоче припиняти вогонь, не хоче миру. Хоче вбивати українців і дітей.