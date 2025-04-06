Українська армія стане гарантом безпеки Європи у разі перемир’я - ISW

ЗСУ

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Після можливої зупинки бойових дій ЗСУ збережуть бойову готовність. Українська армія перетвориться на потужний інструмент стримування Росії, що забезпечить мир і стабільність у регіоні. Західна підтримка лише посилить цей захисний бар’єр.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Представники Європейського Союзу та НАТО підкреслили, що потужна українська армія, підкріплена європейськими гарантіями безпеки, залишається найефективнішим засобом стримування майбутньої російської агресії для забезпечення довгострокового миру в Україні та Європі», — аналітики прокоментували ситуацію у звіті.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні дії ЗСУ на території Росії.