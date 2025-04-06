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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
622
Час на прочитання
1 хв

Українська армія стане гарантом безпеки Європи у разі перемир’я - ISW

ЗСУ залишатимуться головним гарантом безпеки України й після війни, а союзники допоможуть підтримувати високий рівень обороноздатності.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ

Після можливої зупинки бойових дій ЗСУ збережуть бойову готовність. Українська армія перетвориться на потужний інструмент стримування Росії, що забезпечить мир і стабільність у регіоні. Західна підтримка лише посилить цей захисний бар’єр.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Представники Європейського Союзу та НАТО підкреслили, що потужна українська армія, підкріплена європейськими гарантіями безпеки, залишається найефективнішим засобом стримування майбутньої російської агресії для забезпечення довгострокового миру в Україні та Європі», — аналітики прокоментували ситуацію у звіті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні дії ЗСУ на території Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
622
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