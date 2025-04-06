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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5681
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1 хв

Пані посол Брінк повідомила, чи надходить до України військова допомога США

Дипломатка відвідала Харківську область.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Посол Брінк на Харківщині

Посол Брінк на Харківщині

Посол Брінк прокоментувала надходження до України військової допомоги США. За її словами, це відбувається щодня.

Про це написала посол США в Україні Бріджет Брінк.

Так, під час перебування в Харкові вона зустрілася з хоробрими захисниками з добровольчої бригади, яка з 2022 року обороняє Харківщину, використовуючи новітні технології та інновації.

“Наша військова допомога щодня надходить в Україну на підтримку її захисників на передовій”, — зазначила Брінк.

Раніше український дипломат вважає, що спроба Дональда Трампа нав’язати тимчасове перемир’я у війні РФ проти України зазнала краху. Він опинився у пастці.

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