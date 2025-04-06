Пані посол Брінк повідомила, чи надходить до України військова допомога США

Посол Брінк на Харківщині

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Посол Брінк прокоментувала надходження до України військової допомоги США. За її словами, це відбувається щодня.

Про це написала посол США в Україні Бріджет Брінк.

Так, під час перебування в Харкові вона зустрілася з хоробрими захисниками з добровольчої бригади, яка з 2022 року обороняє Харківщину, використовуючи новітні технології та інновації.

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“Наша військова допомога щодня надходить в Україну на підтримку її захисників на передовій”, — зазначила Брінк.

Раніше український дипломат вважає, що спроба Дональда Трампа нав’язати тимчасове перемир’я у війні РФ проти України зазнала краху. Він опинився у пастці.