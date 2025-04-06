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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 6 квітня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили багато техніки.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За останню добу армія Росії втратила на фронті 1330 солдатів.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 923 670 (+1330) осіб ліквідовано

  • танків — 10 554 (+13)

  • бойових броньованих машин — 21 972 (+20)

  • артилерійських систем — 25 786 (+56)

  • РСЗВ — 1354 (+4)

  • засоби ППО — 1124

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 846 (+68)

  • крилатих ракет — 3130

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 43 050 (+96)

  • спеціальної техніки — 3789 (+1)

Нагадаємо, у ЗСУ заявили про значну активізацію ворога на півдні. Також загарбники збільшують кількість обстрілів з артилерійських систем та РСЗВ.

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