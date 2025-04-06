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- Війна
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Втрати Росії станом на 6 квітня: Генштаб оновив дані
Окупанти втратили багато техніки.
За останню добу армія Росії втратила на фронті 1330 солдатів.
Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 923 670 (+1330) осіб ліквідовано
танків — 10 554 (+13)
бойових броньованих машин — 21 972 (+20)
артилерійських систем — 25 786 (+56)
РСЗВ — 1354 (+4)
засоби ППО — 1124
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 846 (+68)
крилатих ракет — 3130
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 43 050 (+96)
спеціальної техніки — 3789 (+1)
Нагадаємо, у ЗСУ заявили про значну активізацію ворога на півдні. Також загарбники збільшують кількість обстрілів з артилерійських систем та РСЗВ.