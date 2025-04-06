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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
277
Время на прочтение
1 мин

Потери России по состоянию на 6 апреля: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли много техники.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За последние сутки армия России потеряла на фронте 1330 солдат.

Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 923 670 (+1330) человек ликвидировано

  • танков — 10 554 (+13)

  • боевых бронированных машин — 21 972 (+20)

  • артиллерийских систем — 25 786 (+56)

  • РСЗО — 1354 (+4)

  • средства ПВО — 1124

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 846 (+68)

  • крылатых ракет — 3130

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 43 050 (+96)

  • специальной техники — 3789 (+1)

Напомним, в ВСУ заявили о значительной активизации врага на юге. Также захватчики увеличивают количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.

Дата публикации
Количество просмотров
277
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