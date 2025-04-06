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Потери России по состоянию на 6 апреля: Генштаб обновил данные
оккупанты потеряли много техники.
За последние сутки армия России потеряла на фронте 1330 солдат.
Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 923 670 (+1330) человек ликвидировано
танков — 10 554 (+13)
боевых бронированных машин — 21 972 (+20)
артиллерийских систем — 25 786 (+56)
РСЗО — 1354 (+4)
средства ПВО — 1124
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 846 (+68)
крылатых ракет — 3130
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 43 050 (+96)
специальной техники — 3789 (+1)
Напомним, в ВСУ заявили о значительной активизации врага на юге. Также захватчики увеличивают количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.